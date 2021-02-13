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"Это жесть": счастливая Ксения Мишина нарвалась на хейтеров из-за фото в купальнике

"Это жесть": счастливая Ксения Мишина нарвалась на хейтеров из-за фото в купальнике
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинская актриса, экс-холостячка Ксения Мишина, которую ранее сравнили с актрисой фильмов для взрослых, отдыхает в Доминикане вместе со своим избранником Александром Эллертом и их детьми - сыном Ксюши Платоном и дочерью Саши Элей.  Пара активно делится различными фото и видео со своего отпуска, которые набирают много лайков и комментариев, как положительных, так и "фу" от хейтеров. 

С собой на отдых Ксения взяла несколько купальников, которыми с удовольствием хвастается на своей страничке в Инстаграме. Однако не всем ее подписчикам нравится вкус актрисы. 

13 февраля, девушка опубликовала новую подборку снимков, на которых позирует на фоне красивого лазурного океана на острове Саона в раздельном купальнике в черно-белую полоску. Именно этот купальник не дает покоя ее хейтерам. 

"На первый взгляд может показаться, что на отдыхе я запустила свою правую ногу, но на самом деле это просто моя вторая половинка" - шутливо подписала снимки актриса, намекая на то, что на первом кадре рука Эллерта закрыла ее ногу.

 
 
 
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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

В комментариях сразу же активизировались подписчики. Армия поклонников тут же начала засыпать Мишину комплиментами и сердечками, но всегда е найдутся те, кому что-то не так. И таких людей в комментариях  у Ксении хватает.

"Купальник как бронежилет", "Нелепый купальник", "Выглядит как затасканный уже купальник, на вид года ему 3", "Трусы от купальника это какой-то кошмар", "Ужас" - пишут недовольные. 

Ранее, Ксения показывала снимки с отдыха, на которых ее избранник сфотографировал все, что ему нужно было, что отметили подписчики актрисы. 

 
 
 
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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Также, напомним, что новогодние каникулы Ксения Мишина и Александр Эллерт провели в Буковеле.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 320

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Отдых, Актриса, Ксения Мишина.
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