"Саша сфоткал все, что ему надо": Ксения Мишина похвасталась пляжным фото с Доминиканы

Бывшая "холостячка" Ксения Мишина, которую ранее сравнили с актрисой фильмов для взрослых, полетела в Доминикану вместе с Александром Эллертом и детьми. Пара прекрасно проводит время в окружении пальм и яркого солнца, не забывая при этом уделять внимание подрастающему поколению. Звезды делятся фото и видео с отпуска, которые набирают много лайков и положительных комментариев.

В воскресенье, 7 февраля, актриса театра и кино опубликовала забавный снимок, на котором лицо Ксении выглядит довольно размытым, а больше всего внимания привлекает телесный вверх купальника, а точнее то, что находится под ним. Как оказалось, снимок был сделан Эллертом.

"Давайте все таки решим круто фоткает Александр или нет? Да/Нет", - спросила актриса своих поклонников.

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В то же время автор "95 квартала" сразу предупредил в комментариях, что того, кто ответит нет, он просто заблокирует. Естественно, шоумен пошутил, но позабавил многих подписчиков Мишиной.

Другие же отметили, что все, что нужно было Саше - он уже сфоткал, имея ввиду ракурс на грудь актрисы.

В одном из последних постов в Инстаграме Ксения назвала эту поездку "путешествием души".

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Ранее Ксения Мишина и Александр Эллерт провели новогодние каникулы в Буковеле.