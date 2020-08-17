"Життя коротке. Цінуйте кожен момент": Христина Соловій презентувала новий трек (Відео)

Українська співачка Христина Соловій опублікувала лірик-відео на свою нову пісню "Коала".

Трек "Коала" - перша композиція з нового альбому співачки, який стане третім в кар'єрі Христини. Презентація нового альбому запланована на осінь поточного року.

Автором музики і слів стала сама Христина Соловій. Прем'єра треку відбулася 14 серпня на YouTube-каналі співачки.

"Ви бачили, як коали обіймають дерева? З такою силою ніжності обіймають коханих, а я ще й можу застрибнути з руками і ногами. Дівчата знають як! Коли уявляю коалу - відчуваю всеохоплюючу ніжність і готова ділитися нею з усім світом" - написала Христина.

Людські стосунки - це єдина важлива річ, яка тримає цей світ. І навіть якщо у відносин вийшов термін придатності - ніколи не варто забувати бути вдячним тим, хто розділив з вами найщасливіші миті, адже життя коротке і потрібно цінувати кожен момент. Саме так описує зміст пісні Христина Соловій.

Лірик-відео до пісні створила художниця Аліна Гаєва і аніматор, монтажерка Христина Лизанець.