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Російський репер вкрав трек відомої української співачки та "тероризує" її через права

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото — Христина Соловій та репер Павло Ізотов Новина оновлена 19 лютого 2022, 13:31
На фото — Христина Соловій та репер Павло Ізотов

Репер привласнив пісню Христини Соловій "Тримай"

Українська співачка Христина Соловій заявила, що російський репер Павло Ізотов спотворив її пісню "Тримай". За словами артистки, росіянин без будь-якого дозволу і з порушенням авторських прав зробив із її синглом реп-версію зі своїм виконанням і назвав її "Нежно".

Про цей інцидент Соловій поскаржилася у Facebook.

"Один моск*льский х*й, який називає себе репером, спаплюжив мою пісню, спотворив мій голос і навалює з нею свій русскій реп у тіктоках та ютубі. Тепер тероризує моїх юристів, команду і команди інших артистів, щоб очистити права. Просто вкрав, присвоїв моє без дозволу і тепер я маю "поділитись" офіційно?? Чим не путінська стратегія відбирати території та присвоювати українську культуру?", — гнівається співачка.

29-річна дівчина звернулася до своїх шанувальників і попросила не підтримувати популяризацію даного міксу, а за можливості блокувати його.

У коментарях до посту українці підтримали справедливе обурення Христини Соловій. "Ти ж диви яка собака. Направила скаргу", "Не дивно, вони ж сотні наших пісень вкрали і переробили під свої. Не дивуйтесь, вони ж нашу історію і віру вкрали. Судіться, добивайтесь правди", — пишуть підписники співачки.

Пісня Соловій "Тримай" побачила світ 8 березня 2015 року. Кліп на неї викликав величезний ажіотаж на просторах мережі — за кілька днів під відео стояв показник 1 млн переглядів на YouTube. Наразі кліп переглянули близько 40 млн користувачів хостингу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2021 році не обійшлося без скандалу із плагіатом на Національному Відборі на "Євробачення-2022". Співачка Аліна Паш, яка не представлятиме Україну на конкурсі в Італії, звинуватила реп-гурт Kalush у плагіаті її музики.

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