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Не хотел гибели украинцев, но быстро "переобулся": что говорит о войне звезда советского кино Игорь Костолевский

Автор
Татьяна Кармазина
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Игорь Костолевский поддержал войну против украинцев
Игорь Костолевский поддержал войну против украинцев. Фото Коллаж "Телеграфа"

Актер живет с француженкой, которую особым образом отметил Путин

Российский актер Игорь Костолевский известный украинцам по ролям в фильмах "Звезда пленительного счастья", "Безымянная звезда", "Гараж". В отличие от своего покойного коллеги Игоря Кваши, артист поддерживает путинскую агрессию.

В 1970-х годах Костолевский стал признанной звездой советского кино, а на старости стал поддерживать оккупантов. "Телеграф" рассказывает, что известно о 76-летнем артисте и что он говорит о войне против Украины.

Что известно об Игоре Костолевском

Родился 10 сентября 1948 года в Москве в семье руководителя объединением "Экспортлес" Министерства внешней торговли СССР, мать была домохозяйкой. После окончания школы Костолевский работал испытателем в Научно-исследовательском институте кварцевой промышленности и одновременно посещал вечернюю школу.

Игорь Костолевский в молодости
Игорь Костолевский в молодости

В 1967 году поступил в Московский инженерно-строительный институт, однако на третьем курсе решил посвятить себя актерскому искусству. В 1973 году Костолевский окончил ГИТИС и был принят в труппу Театра имени Маяковского, где служит по сей день.

Широкую известность актеру принесли роли в фильмах "Звезда пленительного счастья" (1975) и "Тегеран-43" (1981). За свою карьеру он сыграл более 50 ролей в театре. Игорь Костолевский получил "народного" РФ в 1995 году. С 2017 по 2023 год занимал пост президента российской национальной театральной премии "Золотая маска".

Игорь Костолевский Звезда пленительного счастья
Игорь Костолевский Тегеран-43

Что Игорь Костолевский говорит о войне

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года актер вместе с рядом деятелей культуры подписал открытое письмо диктатору Путину с призывом к мирному урегулированию. В обращении говорилось: "Мы не хотим новой войны, не хотим, чтобы гибли люди".

Однако уже в апреле того же года Костолевский принял участие в пресс-конференции, посвященной акции "Открытый занавес", целью которой была поддержка беженцев из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также семей погибших российских военных.

Игорь Костолевский

"Это акция солидарности с нашим обществом, с нашим народом, с нашими военнослужащими", — сказал Костолевский. Антивоенная позиция артиста быстро изменилась.

Личная жизнь Игоря Костолевского

Был женат на актрисе Елене Романовой, с которой у него есть сын Алексей. В 2001 году Костолевский женился на французской актрисе Консуэло де Авиланд.

Игорь Костолевский Консуэло де Авиланд

Француженка в РФ приняла православие с именем Евдокия. За большой "личный вклад в развитие российско-французских отношений" в 2015 году получила от Путина орден Дружбы.

владимир путин Консуэло де Авиланд

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Теги:
#Война #Владимир Путин #Российские военные #Игорь Костолевский #Консуэло де Авиланд