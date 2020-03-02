Скачать
Понедельник, 02.03.2020
В Россию только по загранпаспортам: пограничники рассказали о ситуации на границе
В Россию только по загранпаспортам: пограничники рассказали о ситуации на границе
Украинцам пообещали рекордно низкие платежки за февраль
Украинцам пообещали рекордно низкие платежки за февраль
Роналду хочет вернуться в Реал
Роналду хочет вернуться в Реал
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта

Украинские заробитчане в Польше: какие группы населения чаще становятся трудовыми мигрантами

Украинские заробитчане в Польше: какие группы населения чаще становятся трудовыми мигрантами
14:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Исследование показало, что в Польшу из Украины выезжают в основном молодые и образованные граждане.

Из Украины в Польшу с целью трудоустройства выезжают молодые трудоспособные украинцы, большинство из которых имеют высшее или профессионально-техническое образование.

Такие данные приводятся в социологическом исследовании, проведенном аналитическим департаментом польской компании по аутстаффингу Gremi personal в партнерстве с украинским социологическим агентством VoxPopuli.

По данным исследования, результаты которого приводятся в пресс-релизе польской компании, 36% украинских работников имеют высшее образование, еще 41% - профессионально-техническое или среднее специальное. Каждый пятый украинец занимал руководящую должность у себя на родине.

"Больше всего мигрантов - 60% - едут из центральных и восточных регионов Украины, когда еще 3-4 года назад в Польшу преимущественно ехали украинцы из западных областей. Кроме того, украинская миграция значительно омолодилась - средний возраст работника составляет 34,5 года", - говорится в исследовании.

Экс-президенты Польши призвали власти страны помочь украинским заробитчанам

В Польше украинцы преимущественно работают на производстве (50%) и в сфере услуг или строительстве (17-18%). Только 10% украинцев задействованы в сельском хозяйстве.

"Из Украины и в дальнейшем будет происходить отток квалифицированных и образованных украинцев. В Польше они готовы работать ниже своих компетенций, так как часто сварщик получает здесь больше, чем менеджер среднего звена с двумя высшими образованиями в Украине", - приводятся в пресс-релизе слова эксперта по международному трудоустройству и владельца компании Gremi personal Евгения Кириченко.

Повышение пенсий в Украине: в Кабмине рассказали, когда будет индексация

Как показывает социологическое исследование, только 30% украинских трудовых мигрантов собираются возвращаться в Украину. Остальные планируют и дальше работать в Польше или собираются на заработки в другие страны ЕС. Среди стран, которые интересуют украинцев, на первом месте - Германия (51%). 22% наших сограждан рассматривают для работы скандинавские страны и столько же - Чехию.

Согласно пресс-релизу, статистическая выборка включает 1034 украинских гражданина, которые работают в 25 городах Польши. Максимальная статистическая погрешность - 3,1%, период проведения опроса - январь-февраль 2020 года.

Как сообщалось ранее, трудовые мигранты за 2019 год перечислили в Украину около 12 млрд долл. 7% этих средств поступило из Польши.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Украинцы, Заробитчане.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
02 В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
03 Узнайте о себе больше: психологический тест
04 Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов
05 Шестая авария за полгода: в пригороде Киева автомобиль сбил пешехода, люди перекрыли дорогу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Повышение пенсий в Украине: в Кабмине рассказали, когда будет индексация
В Кабмине рассказали, когда будет индексация пенсий
В Украине проверяют четырех людей на коронавирус
В Украине проверяют четырех людей на коронавирус
Гончарук: В Украине началась &quot;Большая стройка&quot;
Гончарук: В Украине началась "Большая стройка"
Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года
Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь