Украинские заробитчане в Польше: какие группы населения чаще становятся трудовыми мигрантами

Новости Бизнеса:Исследование показало, что в Польшу из Украины выезжают в основном молодые и образованные граждане.

Из Украины в Польшу с целью трудоустройства выезжают молодые трудоспособные украинцы, большинство из которых имеют высшее или профессионально-техническое образование.

Такие данные приводятся в социологическом исследовании, проведенном аналитическим департаментом польской компании по аутстаффингу Gremi personal в партнерстве с украинским социологическим агентством VoxPopuli.

По данным исследования, результаты которого приводятся в пресс-релизе польской компании, 36% украинских работников имеют высшее образование, еще 41% - профессионально-техническое или среднее специальное. Каждый пятый украинец занимал руководящую должность у себя на родине.

"Больше всего мигрантов - 60% - едут из центральных и восточных регионов Украины, когда еще 3-4 года назад в Польшу преимущественно ехали украинцы из западных областей. Кроме того, украинская миграция значительно омолодилась - средний возраст работника составляет 34,5 года", - говорится в исследовании.

В Польше украинцы преимущественно работают на производстве (50%) и в сфере услуг или строительстве (17-18%). Только 10% украинцев задействованы в сельском хозяйстве.

"Из Украины и в дальнейшем будет происходить отток квалифицированных и образованных украинцев. В Польше они готовы работать ниже своих компетенций, так как часто сварщик получает здесь больше, чем менеджер среднего звена с двумя высшими образованиями в Украине", - приводятся в пресс-релизе слова эксперта по международному трудоустройству и владельца компании Gremi personal Евгения Кириченко.

Как показывает социологическое исследование, только 30% украинских трудовых мигрантов собираются возвращаться в Украину. Остальные планируют и дальше работать в Польше или собираются на заработки в другие страны ЕС. Среди стран, которые интересуют украинцев, на первом месте - Германия (51%). 22% наших сограждан рассматривают для работы скандинавские страны и столько же - Чехию.

Согласно пресс-релизу, статистическая выборка включает 1034 украинских гражданина, которые работают в 25 городах Польши. Максимальная статистическая погрешность - 3,1%, период проведения опроса - январь-февраль 2020 года.

Как сообщалось ранее, трудовые мигранты за 2019 год перечислили в Украину около 12 млрд долл. 7% этих средств поступило из Польши.