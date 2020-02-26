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Экс-президенты Польши призвали власти страны помочь украинским заробитчанам

Экс-президенты Польши призвали власти страны помочь украинским заробитчанам
07:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Правительство Польши должно как можно скорее утвердить долгосрочную миграционную политику, что позволит украинцам нормально работать в этой стране.

Бывшие президенты Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский призвали правительство Польши можно быстрее утвердить долгосрочную миграционную политику, которая позволит украинцам нормально работать в этой стране.

Об этом говорится в совместном обращении к правительству Польши, которое обнародовали во вторник экс-президенты.

“Удержание высокого темпа экономического развития возможно благодаря мигрантам из Украины, которые выбрали Польшу в качестве места работы, а все чаще - и проживания”, - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что благодаря присутствию украинских трудовых мигрантов обеспечивается конкурентоспособность польских предприятий.

Как отметили экс-президенты, с 2020 года Германия значительно упрощает правила для трудовых мигрантов из-за пределов ЕС, следствием чего может стать отток рабочих рук из Польши - особенно высококвалифицированных специалистов.

Польша меняет миграционную политику: чего ожидать украинцам

“К сожалению, в этой сфере мы видим отсутствие стратегических решений польского правительства”, - констатируют политики.

По их мнению, из-за сложного миграционного законодательства теряют польские работодатели - и в целом ухудшается имидж Польши.

“Мы призываем немедленно сделать шаги к разработке долгосрочной миграционной политики в сотрудничестве с экспертными центрами, органами местного самоуправления и профсоюзами”, - говорится в обращении.

Сколько украинцев нелегально работают в Польше

Квасьневский и Коморовский призвали в сжатые сроки ввести прозрачные административные процедуры для граждан Украины, которые хотят работать в РП.

По разным данным, в Польше работает до полутора миллиона граждан Украины.

Как ожидается, основы новой миграционной политики Польши правительство страны обнародует через полгода.

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Польша, Бронислав Коморовский, Александр Квасьневский, Заробитчане.
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