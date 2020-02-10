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Польша меняет миграционную политику: чего ожидать украинцам

Польша меняет миграционную политику: чего ожидать украинцам
08:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Правительство Польши планирует разработать и утвердить принципы новой миграционной политики на протяжении полугода.

Польша пересмотрит свою миграционную политику. Об этом сообщил заместитель директора департамента министерства семьи, труда и социальной политики Польши Мирослав Пшевозьник.

“Сейчас продолжается работа над новой версией миграционной политики, ее принципы у нас будут через 3-4 месяца, их еще должно утвердить правительство. В общем это займет до полугода”, - отметил представитель министерства.

Он проинформировал, что миграционная политика будет базироваться на четырех основах.

“Первой основой является защита польского рынка труда, ведь каждая страна защищает свой рынок и своих работников”, - подчеркнул Пшевозьник.

В этом контексте он отметил, что сейчас в Польше уровень безработицы составляет 5,2%. В стране насчитывается 850 тыс. безработных, хотя значительное количество среди них – это студенты, которые не подпадают под классическое определение безработного.

Вторая основа - взаимозаменяемость работников, особенно в дефицитных специальностях.

Третья основ - циркулярность пребывания иностранных трудовых мигрантов.

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“Не может быть речи о длительных сроках трудоустройства в Польше - только ограниченные”, - пояснил собеседник.

При этом он подчеркнул, что для более длительного трудоустройства иностранцев не будет препятствий при условии получения ими документов на постоянное жительство в РП.

Четвертой основой миграционной политики представитель министерства назвал заполнение пробелов в тех регионах, где не хватает рабочих рук.

В этом контексте он отметил, что ранее большинство украинцев, которые приезжали на работу в Польшу, концентрировались в основном в Мазовецком воеводстве (административный центр - Варшава) – 70%. Сейчас пропорции изменились: в Варшаве и окрестностях трудятся лишь 35% украинских заробитчан.

Пшевозьник также сообщил, что в прошлом году в Польше выдано 130 тыс. разрешений на сезонную работу (садоводство, лесничество, рыболовство), что на 5 тыс. больше, чем в 2018 году. 98% таких разрешений получили граждане Украины.

В прошлом году Польша выдала 1,6 млн разрешений о намерениях трудоустройства (до полугода), что на 100 тыс. больше, чем в 2018-м. До 91% из них приходится на украинцев. Правда, заметил чиновник, нет статистических данных, которые показывали бы, сколько из этих разрешений было реально использовано.

В то же время разрешений на работу на более длительные периоды – до трех лет на основании виз – выдано на 80 тыс. больше. 74% таких документов получили украинцы.

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“Мы не ожидаем, что количество работников из Украины в этом году уменьшится: будет рост, правда, незначительный”,- констатировал Пшевозьник.

Он уточнил, что пик роста выдачи разрешений на трудоустройство - более чем в десять раз - наблюдался в течение 2014-2018 годов.

Представитель министерства отметил, что в последние годы Польша становится более конкурентной по отношению к странам Запада Европы по уровню зарплат. Так, в этом году минимальная оплата часа труда составляет 17 злотых брутто (более 110 грн), а минимальная зарплата – 2,6 тыс. злотых брутто (почти 17 тыс. грн). К 2024 году, по прогнозам правительства, минимальная зарплата может вырасти до 4 тыс. злотых брутто (26 тыс. грн).

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Пшевозьник добавил, что по оценкам Нацбанка Польши в стране сейчас находятся 900 тыс. трудовых мигрантов из Украины, а по расчетам министерства, которое он представляет, – от 800 тыс. до 1 млн.

Польша в 2019 году отказала во въезде почти 60 тысячам украинцев. Это на 25% больше, чем было в предыдущем году. Основные причины отказов: неподтвержденная цель поездки и нехватка денег.

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Мигранты, Польша, Работа, Трудоустройство, Заробитчане.
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