Повышение пенсий в Украине: в Кабмине рассказали, когда будет индексация

Новости Бизнеса:Нет четкого периода, когда должна быть проведена индексация пенсий, заявил премьер.

Вопрос об индексации украинских пенсий, которая ожидалась в марте в соответствии с решением прошлого правительства, находится в процессе разработки.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга.

"В соответствии с законом, в течение года мы принимаем решение, и нет четкого периода, когда оно должно быть принято, с какого момента, с какой даты должна происходить индексация. Это решение сейчас еще в состоянии разработки", - сказал премьер.

Ранее сообщалось, что индексация пенсий, запланированная на 1 марта 2020 года, может не состояться. Для того чтобы провести индексацию, Кабмин должен был принять постановление, в котором будут прописаны сроки и порядок перерасчета.

Индексация должна проводиться ежегодно, но ее сроки определяет правительство. Именно оно решает, когда назначить перерасчет – в марте, мае либо в июле.

Отметим также, что уже в марте стартует новый этап пенсионной реформы.