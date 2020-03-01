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Индексация пенсий и поездки в РФ: какие изменения ждут украинцев с 1 марта

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Индексация пенсий и поездки в РФ: какие изменения ждут украинцев с 1 марта
08:29 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В марте в силу вступают новые законы и нормативные акты, которые затронут самые разные стороны повседневной жизни.

С 1 марта текущего года нас ждут изменения в перерасчете пенсий, постепенное подорожание проезда в поездах, поднятие тарифов на стационарный телефон от Укртелекома , а также изменения правил путешествий в Россию.

Кроме того, март порадует нас праздниками: Масленицей, Международным женским днем и началом Великого поста.

Перерасчет пенсий

1 марта 2020 года начнется вторая ежегодная индексация пенсий. Прибавку ощутят большинство украинских пенсионеров, но не все.

Индексация должна пройти для следующих категорий пенсионеров:

  • пенсионеры по возрасту,

  • по инвалидности,

  • по потере кормильца,

  • пенсионеры по выслуге лет (медработники и учителя, у которых не меньше 30 лет стажа в профессии).

В законе о пенсионном обеспечении прописано, что индексация пенсий должна проходить ежегодно в автоматическом режиме. При этом в этом документе не указано, какие именно категории пенсионеров подпадают под перерасчет, однако прописано, кому пенсии не индексируются. Это - получатели социальных пенсий, работающие пенсионеры, госслужащие, получатели максимальных пенсий, пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых в прошлом или в этом году и получатели специализированных пенсий.

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В Россию - по загранпаспорту

С 1 марта 2020 года жители Украины смогут попасть в Россию только по заграничному паспорту. Раньше пересекать украинско-российскую границу можно было и с внутренним украинским паспортом. 

При этом въехать на территорию Украины можно будет и по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, проходить паспортный контроль станет быстрее и проще: для проверки данных граждан сведения загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

Рост цен от Укртелекома

Домашний телефон с марта будет обходиться дороже. И если изменение самого дешевого тарифа практически не существенное – семь гривен, то самый дорогой вырастет на целых 24 гривны.

Как изменятся тарифы "Укртелекома":

  • тариф "Домашний Безлимитный" – 123 гривны (было 99 гривен);

  • тариф "Домашний Базовый" – 117 гривен (было 94 гривны);

  • тариф "Простой" – 73,81 гривен (было 67,10 гривен).

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Подорожание билетов на поезда

С начала марта стоимость билетов на пассажирские перевозки будет постепенно расти, однако не на все поезда.

В пресс-службе Центра транспортных стратегий отмечают, что с повышением стоимости проезда доход от пассажирских перевозок возрастет на 8%, а общий доход на 13% в 2020 году. В то же время, тарифы на грузоперевозки будут расти на 2,5% каждый квартал.

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Россия, РФ, Укртелеком, Пенсия, Март, 1 марта, Март 2020.
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