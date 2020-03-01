Индексация пенсий и поездки в РФ: какие изменения ждут украинцев с 1 марта

С 1 марта текущего года нас ждут изменения в перерасчете пенсий, постепенное подорожание проезда в поездах, поднятие тарифов на стационарный телефон от Укртелекома , а также изменения правил путешествий в Россию.
Кроме того, март порадует нас праздниками: Масленицей, Международным женским днем и началом Великого поста.
Перерасчет пенсий
1 марта 2020 года начнется вторая ежегодная индексация пенсий. Прибавку ощутят большинство украинских пенсионеров, но не все.
Индексация должна пройти для следующих категорий пенсионеров:
пенсионеры по возрасту,
по инвалидности,
по потере кормильца,
пенсионеры по выслуге лет (медработники и учителя, у которых не меньше 30 лет стажа в профессии).
В законе о пенсионном обеспечении прописано, что индексация пенсий должна проходить ежегодно в автоматическом режиме. При этом в этом документе не указано, какие именно категории пенсионеров подпадают под перерасчет, однако прописано, кому пенсии не индексируются. Это - получатели социальных пенсий, работающие пенсионеры, госслужащие, получатели максимальных пенсий, пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых в прошлом или в этом году и получатели специализированных пенсий.
В Россию - по загранпаспорту
С 1 марта 2020 года жители Украины смогут попасть в Россию только по заграничному паспорту. Раньше пересекать украинско-российскую границу можно было и с внутренним украинским паспортом.
При этом въехать на территорию Украины можно будет и по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении.
По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, проходить паспортный контроль станет быстрее и проще: для проверки данных граждан сведения загранпаспортов будут считываться специальными приборами.
Рост цен от Укртелекома
Домашний телефон с марта будет обходиться дороже. И если изменение самого дешевого тарифа практически не существенное – семь гривен, то самый дорогой вырастет на целых 24 гривны.
Как изменятся тарифы "Укртелекома":
тариф "Домашний Безлимитный" – 123 гривны (было 99 гривен);
тариф "Домашний Базовый" – 117 гривен (было 94 гривны);
тариф "Простой" – 73,81 гривен (было 67,10 гривен).
Подорожание билетов на поезда
С начала марта стоимость билетов на пассажирские перевозки будет постепенно расти, однако не на все поезда.
В пресс-службе Центра транспортных стратегий отмечают, что с повышением стоимости проезда доход от пассажирских перевозок возрастет на 8%, а общий доход на 13% в 2020 году. В то же время, тарифы на грузоперевозки будут расти на 2,5% каждый квартал.