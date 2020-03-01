Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
Итоги дня 29 февраля: заседание ООН по Идлибу, Javelin для Украины и повестка дня внеочередного заседания Рады
Итоги дня 29 февраля: заседание ООН по Идлибу, Javelin для Украины и повестка дня внеочередного заседания Рады
Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде
Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде
"Закройте пасти, твари": муж украинской легкоатлетки бурно отреагировал на ее дисквалификацию из-за допинга (Фото)
"Закройте пасти, твари": муж украинской легкоатлетки бурно отреагировал на ее дисквалификацию из-за допинга (Фото)
Рецепт дня: Мясные "вафли" из фарша
Рецепт дня: Мясные "вафли" из фарша

Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде

Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде
07:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Бизнеса:В Пенсионном фонде Украины индексацию пенсий с 1 марта текущего года не подтвердили.

Украинские пенсионеры ждут прибавки к пенсиям. Слухи о том, что с 1 марта увеличат пенсии, уже активно муссируются среди самих пенсионеров.

Как рассказали "Стране" в региональных отделениях ПФ, уже со средины февраля им буквально обрывают телефоны – люди спрашивают, когда ждать прибавки и сколько им досчитают. Но что отвечать, в ПФ пока не знают.

"Пенсионный фонд Украины не анонсировал повышение пенсий с 1 марта. То, что пишут в прессе, это все неофициальная информация. Как только нам станет что-то известно, мы сообщим", – заявили в управлении Пенсионного фонда в Днепре.

Кабмин предложил доплачивать украинцам за поздний выход на пенсию

Впрочем, в самом Пенсионном фонде индексацию пенсий с 1 марта не подтвердили.

"Должно быть соответствующее распоряжение Кабмина на этот счет, а его пока нет. ПФ уже подал все расчеты в Минсоцполитики, и оно должно подготовить соответствующий проект правительственного постановления, в котором будут прописаны сроки и порядок перерасчета", – рассказала пресс-секретарь ПФ Анна Швец.

"В пенсионном законодательстве указано, что индексация пенсий должна проходить каждый год по формуле: 50% от прироста средних зарплат и процента инфляции за прошлый год. Но не указано, с какого именно числа должны пересчитывать. В прошлом году это сделали с 1 марта, а как будет в этом году – пока неясно. Могут пересчитать с апреля или мая, а могут и вовсе поставить этот вопрос на паузу. Если нынешний Кабмин уйдет в отставку, то появится и официальный повод отложить индексацию на неопределенное время, ведь новое правительство еще нужно сформировать, плюс не факт, что оно сразу же возьмется за пенсии", – считает аналитик института Growford Алексей Кущ.

То есть с марта никакого перерасчета пенсий может и не быть, а как решат вопрос в дальнейшем – непонятно.

Кому могут повысить пенсии в 2020 году: что говорит закон

В законе о пенсионном обеспечении прописано, что индексация пенсий должна проходить ежегодно в автоматическом режиме. Формула следующая: 50% инфляции и роста средней заработной платы за прошлый год. В 2019 году официальная инфляция составила 4,2% (то есть, 50% – это 2,1%), а средняя зарплата увеличились на 18% (половина от этого показателя – 9%). То есть по формуле пенсии должны проиндексировать на 11,1%, – подсчитал экономист Виктор Скаршевский.

Около 600 тысяч переселенцев получили пенсию в январе

Это меньше, чем в прошлом году (тогда было порядка 15%). Уменьшение коэффициента связано, в первую очередь, с замедлением темпов инфляции в 2019 году.

В законе не указано, какие именно категории пенсионеров подпадают под перерасчет. Но прописано, кому пенсии не индексируются.

Это следующие категории:

  • получатели социальных пенсий. То есть те граждане, у которых не хватило страхового стажа для "нормальной" пенсии и кому государство насчитало минималку. Им отдельно пересматривают пенсии, подтягивая их под прожиточный минимум

  • работающие пенсионеры

  • госслужащие

  • пенсионеры, получающие максимальные пенсии (на сегодняшний день это порядка 16,4 тысячи гривен)

  • получатели спецпенсий, в том числе бывшие работники судов (у некоторых пенсии достигают 20 тысяч гривен)

  • пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых в прошлом или в этом году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПФУ, Пенсионный фонд, Индексация, Пенсия, Повышение пенсий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США
02 Первая леди Украины отказалась от натурального меха
03 Штаб ООС: сколько боевиков было ликвидировано в феврале
04 Гончаренко зарегистрировал в Раде законопроект, который "позволит уволить директора НАБУ"
05 Глава УГКЦ сделал необычный подарок Папе Римскому (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессе возник сильный пожар в жилом доме: есть пострадавшая (Фото)
В Одессе возник сильный пожар в жилом доме
Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
Боевики продолжают эскалацию на Донбассе
Боевики продолжают эскалацию на Донбассе
Для худеющих: какие каши полезны при диете
Для худеющих: какие каши полезны при диете
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь