Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде

Новости Бизнеса:В Пенсионном фонде Украины индексацию пенсий с 1 марта текущего года не подтвердили.

Украинские пенсионеры ждут прибавки к пенсиям. Слухи о том, что с 1 марта увеличат пенсии, уже активно муссируются среди самих пенсионеров.

Как рассказали "Стране" в региональных отделениях ПФ, уже со средины февраля им буквально обрывают телефоны – люди спрашивают, когда ждать прибавки и сколько им досчитают. Но что отвечать, в ПФ пока не знают.

"Пенсионный фонд Украины не анонсировал повышение пенсий с 1 марта. То, что пишут в прессе, это все неофициальная информация. Как только нам станет что-то известно, мы сообщим", – заявили в управлении Пенсионного фонда в Днепре.

Впрочем, в самом Пенсионном фонде индексацию пенсий с 1 марта не подтвердили.

"Должно быть соответствующее распоряжение Кабмина на этот счет, а его пока нет. ПФ уже подал все расчеты в Минсоцполитики, и оно должно подготовить соответствующий проект правительственного постановления, в котором будут прописаны сроки и порядок перерасчета", – рассказала пресс-секретарь ПФ Анна Швец.

"В пенсионном законодательстве указано, что индексация пенсий должна проходить каждый год по формуле: 50% от прироста средних зарплат и процента инфляции за прошлый год. Но не указано, с какого именно числа должны пересчитывать. В прошлом году это сделали с 1 марта, а как будет в этом году – пока неясно. Могут пересчитать с апреля или мая, а могут и вовсе поставить этот вопрос на паузу. Если нынешний Кабмин уйдет в отставку, то появится и официальный повод отложить индексацию на неопределенное время, ведь новое правительство еще нужно сформировать, плюс не факт, что оно сразу же возьмется за пенсии", – считает аналитик института Growford Алексей Кущ.

То есть с марта никакого перерасчета пенсий может и не быть, а как решат вопрос в дальнейшем – непонятно.

Кому могут повысить пенсии в 2020 году: что говорит закон

В законе о пенсионном обеспечении прописано, что индексация пенсий должна проходить ежегодно в автоматическом режиме. Формула следующая: 50% инфляции и роста средней заработной платы за прошлый год. В 2019 году официальная инфляция составила 4,2% (то есть, 50% – это 2,1%), а средняя зарплата увеличились на 18% (половина от этого показателя – 9%). То есть по формуле пенсии должны проиндексировать на 11,1%, – подсчитал экономист Виктор Скаршевский.

Это меньше, чем в прошлом году (тогда было порядка 15%). Уменьшение коэффициента связано, в первую очередь, с замедлением темпов инфляции в 2019 году.

В законе не указано, какие именно категории пенсионеров подпадают под перерасчет. Но прописано, кому пенсии не индексируются.

Это следующие категории: