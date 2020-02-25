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Около 600 тысяч переселенцев получили пенсию в январе

Около 600 тысяч переселенцев получили пенсию в январе
16:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава комитета ВР по социальной политике Галина Третьякова говорит, что общая сумма выплат составила 3 млрд гривень.

В январе 2020 года общая сумма выплаченных пенсий пенсионерам из числа внутренних переселенцев составила 3 млрд грн.

Такую информацию опубликовала на своей странице в Facebook глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова.

Сообщается, что в январе 2020 года пенсии получили 632,4 тыс. пенсионеров из числа внутренних переселенцев. Общая сумма пенсий, выплаченных указанной категории лиц, составила 3 млрд грн, а средний размер пенсии составил 4714,78 грн.

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Органы Пенсионного фонда Украины в январе 2020 года получили 1,3 тыс. обращений от внутренних переселенцев по поводу перевода выплат пенсий по новому месту жительства.

Как сообщалось ранее, по данным Министерства социальной политики Украины, количество зарегистрированных внутренних переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым по состоянию на 24 февраля составило 1 млн 442 тыс. 940 человек.

Напомним, в Минобороне говорят,что украинские военные контролируют обстановку в зоне боевых действий.

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Верховная Рада, Пенсия, Комитет ВР, Переселенцы, Галина Третьякова.
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