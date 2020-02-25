Минобороны: Террористы обстреляли позиции ВСУ под Мариуполем

Новости Украины:В Минобороне говорят,что украинские военные контролируют обстановку в зоне боевых действий.

Российско-оккупационные войска сегодня осуществили минометный обстрел позиций Вооруженных сил Украины в районе Талаковки под Мариуполем.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге.

"Эти сутки, 25 февраля, российско-оккупационные войска начали минометным обстрелом. Всего по состоянию на 12:00 зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны врага", - заявил он.

По словам Гуцуляка, утром по направлению от населенного пункта Пикуза оккупанты выпустили несколько мин 82-го калибра по позициям ВСУ в районе Талаковки.

"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев нет", - сказал Гуцуляк.

Напомним, Пристайко в Совете ООН призвал прилагать больше усилий для прекращения нарушений прав человека на оккупированных территориях Украины.