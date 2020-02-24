Нарушения прав человека на оккупированных территориях: Пристайко выступил в Совете ООН

Новости Украины:Пристайко в Совете ООН призвал прилагать больше усилий для прекращения нарушений прав человека на оккупированных территориях Украины.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал международное сообщество прикладывать больше усилий, чтобы прекратить нарушения прав и основных свобод человека на временно оккупированных территориях Украины, а также освободить незаконно заключенных украинцев.

Как сообщается на сайте МИД Украины в понедельник, об этом глава внешнеполитического ведомства заявил, участвуя в работе Сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Глава МИД привлек внимание делегаций к грубым нарушениям прав и основных свобод человека, которые совершает российская оккупационная власть на украинских территориях, закрыв к ним доступ для международных мониторинговых механизмов, и призвал Совет, правозащитные механизмы ООН и международное сообщество в целом укрепить усилия с целью прекращения этих нарушений и освобождения незаконно заключенных оккупационными властями украинцев", - говорится в сообщении.

Также Пристайко подчеркнул необходимость инкорпорирования правозащитного компонента во все аспекты деятельности ООН, без чего невозможно достичь прогресса на направлениях обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития.

Кроме того, министр отметил важность более тесного взаимодействия между двумя международными столицами в сфере защиты прав человека и его основных свобод – Нью-Йорка и Женевы.

Как сообщалось, 24-25 февраля Пристайко находится в Женеве для участия в Сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека. Запланирована его встреча с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, переговоры с главами делегаций других государств-членов ООН. Также в рамках визита Пристайко примет участие в организованном совместно с Латвией, Литвой и Польшей министерском мероприятии, посвященном нарушению прав человека.