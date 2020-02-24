Нарушения прав человека на оккупированных территориях: Пристайко выступил в Совете ООН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал международное сообщество прикладывать больше усилий, чтобы прекратить нарушения прав и основных свобод человека на временно оккупированных территориях Украины, а также освободить незаконно заключенных украинцев.
Как сообщается на сайте МИД Украины в понедельник, об этом глава внешнеполитического ведомства заявил, участвуя в работе Сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека.
"Глава МИД привлек внимание делегаций к грубым нарушениям прав и основных свобод человека, которые совершает российская оккупационная власть на украинских территориях, закрыв к ним доступ для международных мониторинговых механизмов, и призвал Совет, правозащитные механизмы ООН и международное сообщество в целом укрепить усилия с целью прекращения этих нарушений и освобождения незаконно заключенных оккупационными властями украинцев", - говорится в сообщении.
Также Пристайко подчеркнул необходимость инкорпорирования правозащитного компонента во все аспекты деятельности ООН, без чего невозможно достичь прогресса на направлениях обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития.
Кроме того, министр отметил важность более тесного взаимодействия между двумя международными столицами в сфере защиты прав человека и его основных свобод – Нью-Йорка и Женевы.
Как сообщалось, 24-25 февраля Пристайко находится в Женеве для участия в Сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека. Запланирована его встреча с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, переговоры с главами делегаций других государств-членов ООН. Также в рамках визита Пристайко примет участие в организованном совместно с Латвией, Литвой и Польшей министерском мероприятии, посвященном нарушению прав человека.