Разведение сил: в "Слуге народа" хотят услышать оценку военных

Новости Украины:В "Слуге народа" хотят получить оценку военных, касательно разведения сил.

Если разведение сил на разных участках на Донбассе будут приводить к гибели гражданского населения и военных Украины, его проводить нельзя, отмечает член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"Здесь стоит все-таки учесть профессиональную сторону этого вопроса. Если наши военные будут говорить о том, что такое разведение возможно, я бы хотела, чтобы они это сказали на комитете у нас. Потому что у нас есть гражданский контроль, как у парламентариев, а комитет состоит из разных членов разных фракций", - сказала она в комментарии телеканалу "Прямой" после публичной дискуссии, посвященной годовщине внесения изменений в Конституцию, в Киеве в понедельник.

Верещук подчеркнула важность того, чтобы депутаты услышали целесообразность дальнейшего разведения именно от военных.

"Потому что я являюсь политиком, и я делаю политические оценки: да, мы стремимся к миру, да, мы на пути к миру. Но если такие разведения будут приводить к потере человеческих жизней, к потере жизней наших военнослужащих и к потере их здоровья, конечно, их проводить нельзя. И об этом надо говорить, и на мировой арене также", - добавила Верещук.

По ее словам, это надо аргументировать тем, что Россия и ее вооруженные формирования на временно оккупированном Донбассе атакуют силы обороны Украины.