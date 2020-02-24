Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых
Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Суркис жестко раскритиковал УАФ
Суркис жестко раскритиковал УАФ
В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)
В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)

Разведение сил: в "Слуге народа" хотят услышать оценку военных

Разведение сил: в "Слуге народа" хотят услышать оценку военных
15:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В "Слуге народа" хотят получить оценку военных, касательно разведения сил.

Если разведение сил на разных участках на Донбассе будут приводить к гибели гражданского населения и военных Украины, его проводить нельзя, отмечает член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"Здесь стоит все-таки учесть профессиональную сторону этого вопроса. Если наши военные будут говорить о том, что такое разведение возможно, я бы хотела, чтобы они это сказали на комитете у нас. Потому что у нас есть гражданский контроль, как у парламентариев, а комитет состоит из разных членов разных фракций", - сказала она в комментарии телеканалу "Прямой" после публичной дискуссии, посвященной годовщине внесения изменений в Конституцию, в Киеве в понедельник.

Верещук подчеркнула важность того, чтобы депутаты услышали целесообразность дальнейшего разведения именно от военных.

Тактическая подготовка: В зоне военных действий боевики увеличили интенсивность тренировок

"Потому что я являюсь политиком, и я делаю политические оценки: да, мы стремимся к миру, да, мы на пути к миру. Но если такие разведения будут приводить к потере человеческих жизней, к потере жизней наших военнослужащих и к потере их здоровья, конечно, их проводить нельзя. И об этом надо говорить, и на мировой арене также", - добавила Верещук.

По ее словам, это надо аргументировать тем, что Россия и ее вооруженные формирования на временно оккупированном Донбассе атакуют силы обороны Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Ирина Верещук, Слуга народа, Разведение сил.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
02 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
03 "Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)
04 К чему может привести нехватка магния?
05 Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине появится новая военная стратегия
В Украине появится новая военная стратегия
Названа причина аномально теплой зимы
Названа причина аномально теплой зимы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.02 – 23.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь