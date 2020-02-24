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Тактическая подготовка: В зоне военных действий боевики увеличили интенсивность тренировок

Тактическая подготовка: В зоне военных действий боевики увеличили интенсивность тренировок
13:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: flickr.com

Новости Украины:Разведка дала отчет о деятельности и усиленной подготовке артиллерийских подразделений боевиков.

По данным разведки, боевики увеличили интенсивность тренировок артиллерийских подразделений.

Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск наращивает подготовку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК к активизации боевых действий", - отметил Гуцуляк.

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В частности, на прошлой неделе противник увеличил интенсивность тренировок артиллерийских подразделений по отработке вопросов нанесения ударов по уточненным целям в глубине обороны Объединенных сил и огневой поддержки его передовых подразделений в условиях обострения обстановки.

В Минобороны отметили, что российские оккупанты оборудуют новые огневые позиции для самоходных артиллерийских установок (САУ) и танков, создают дополнительный запас артиллерийских боеприпасов в районах передовых позиций.

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Учения, Боевики, Минобороны, Донбасс, Перестрелки, Дмитрий Гуцуляк, ООС.
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