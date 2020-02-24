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В Таиланде произошли столкновения между армией и боевиками: есть жертвы

В Таиланде произошли столкновения между армией и боевиками: есть жертвы
07:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:На территории южной пограничной тайской провинции Нарасиват произошли столкновения между армией Таиланда и сепаратистами.

В результате вооруженного противостояния между армией Таиланда и сепаратистами, погибли пятеро мятежников.

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на слова представителя южного командования армии Таиланда.

Отмечается, что столкновение произошло в воскресенье на территории южной пограничной тайской провинции Нарасиват.

“Силовики также изъяли пять наступательных винтовок М1, одну винтовку НК, а также некоторый провиант, принадлежавший мятежникам”, - говорится материале.

Спикер добавил, что вокруг района столкновения были установлены несколько КПП, что позволит выискивать во всех пассажирских автомобилях членов сепаратистской группировки.

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“Полиция и военные в Нарасивате были переведены в состояние повышенной тревоги на случай возможной атаки в ответ”, - сообщает Xinhua.

Напомним: воскресное столкновение было самым кровавым с того времени, как 5 ноября прошлого года сепаратисты в двух атаках убили 15 человек в соседней провинции Яла.

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Таиланд, Жертвы, Боевики, Сепаратисты.
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