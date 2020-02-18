Семейная сора переросла в нечто большее: В Таиланде произошла стрельба в торговом центре

Новости мира:В Таиланде в торговом центре мужчина открыл стрельбу, офицеры расследуют причины.

Один человек погиб, еще один получил ранения при стрельбе в одном из торговых центров в Бангкоке.

Об этом сообщает Khaosod English.

"Полиция заявила, что женщина была убита, а еще один человек ранен после того, как во вторник днем неизвестный мужчина открыл огонь в торговом центре в центре Бангкока", - пишут в издании.

Так, инцидент произошел в косметологической клинике, где работала 28-летняя жертва нападения и еще один пострадавший человек. По данным полиции, были совершены по меньшей мере семь выстрелов, прежде чем нападавшемк удалось скрыться.

Также отмечается, что конфликт произошел на бытовой почве, поскольку стрелок был бывшим мужем жертвы, по словам полицейского. Пара рассталась после 10 лет совместной жизни. Мужчина работает охранником в другом торговом центре. Полиция на данный момент разыскивает стрелка.