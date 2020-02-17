Кровавая перестрелка: В Буркина-Фасо в церкви, убили более двух десятков человек

Новости мира:В Буркина-Фасо неизвестные открыли огонь по церковным прихожанам, более 20 человек были убиты.

Преступники убили 24 человека, включая пастора церкви, и похитили еще троих в воскресенье в Буркина-Фасо, передает AP.

Так, по словам мэра Бондорской коммуны, нападение произошло в городе Панси. Около 20 нападающих отделили мужчин от женщин рядом с протестантской церковью. Еще по меньшей мере 10 человек получили ранения, сообщил чиновник.

"Мне больно за тех людей, которых я увидел", - сказал один из очевидцев после посещения некоторых жертв в больнице в городе Дори, в 180 километрах от места нападения.

По его словам, преступники ограбили продуктовые магазины и заставили трех молодых людей, которых они похитили, помочь транспортировать украденное на своих мотоциклах.

Отмечается, что были убиты как христиане, так и мусульмане. После этого злоумышленники подожгли церковь, сказал один из чиновников из города Дори.