На севере Сирии подорвали авто со взрывчаткой, есть погибшие

Новости мира:На севере Сирии в центре района Телль-Абъяд подорвали заминированный автомобиль.

В одноименном админцентре района Телль-Абъяд на севере Сирии подорвали заминированный автомобиль.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

"В результате подрыва террористами PKK/YPG заминированного автомобиля в расположенном в зоне проведения операции "Источник мира" Телль-Абъяде погибли двое мирных жителей, еще пятеро получили ранения. Задержаны исполнитель теракта и его сообщник, прибывший в регион на заминированном автомобиле для совершения второго теракта", - говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Взрыв прогремел на одной из оживленных улиц города.

Как сообщалось ранее, Телль-Абъяд был освобожден от боевиков террористической организации YPG/PKK 13 октября 2019 года в ходе операции "Источник мира", проведенной ВС Турции и бойцами Сирийской национальной армии (СНА).

Как сообщалось ранее, сирийская арабская армия официально взяла под контроль район Большого Алеппо после того, как последние оставшиеся боевики бежали на запад последней открытой дорогой.