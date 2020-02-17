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На севере Сирии подорвали авто со взрывчаткой, есть погибшие

На севере Сирии подорвали авто со взрывчаткой, есть погибшие
09:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: aa.com.tr

Новости мира:На севере Сирии в центре района Телль-Абъяд подорвали заминированный автомобиль.

В одноименном админцентре района Телль-Абъяд на севере Сирии подорвали заминированный автомобиль.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

"В результате подрыва террористами PKK/YPG заминированного автомобиля в расположенном в зоне проведения операции "Источник мира" Телль-Абъяде погибли двое мирных жителей, еще пятеро получили ранения. Задержаны исполнитель теракта и его сообщник, прибывший в регион на заминированном автомобиле для совершения второго теракта", - говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Взрыв прогремел на одной из оживленных улиц города.

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Как сообщалось ранее, Телль-Абъяд был освобожден от боевиков террористической организации YPG/PKK 13 октября 2019 года в ходе операции "Источник мира", проведенной ВС Турции и бойцами Сирийской национальной армии (СНА).

Как сообщалось ранее, сирийская арабская армия официально взяла под контроль район Большого Алеппо после того, как последние оставшиеся боевики бежали на запад последней открытой дорогой. 

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Сирия, Террористы, Взрыв, Жертвы, Телль-Абъяд.
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