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Сирийские войска нанесли удар по наблюдательному пункту Турции в Идлибе: есть погибшие

Сирийские войска нанесли удар по наблюдательному пункту Турции в Идлибе: есть погибшие
15:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Сирийская армия нанесла удар по турецкому наблюдательному пункту.

Пять турецких солдат погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе, сообщил в понедельник интернет-портал турецкого издания "Сабах" со ссылкой на министерство обороны страны.

По его данным, еще несколько человек получили ранения.

В министерстве отметили, что сирийцы обстреляли турецкий пункт в районе аэропорта Тафтаназ на востоке сирийской провинции Идлиб с применением тяжелой артиллерии.

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"Сабах" отмечает, что турецкая армия нанесла ответный удар по сирийским позициям.

На прошлой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.

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Глава минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и нейтрализовали свыше 70 сирийских солдат.

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Сирия, Турция, Тафтаназ, Идлиб.
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