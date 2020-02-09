Самолеты РФ нанесли авиаудар по школе в Сирии

Новости мира:Российские самолеты обстреляли школу в Сирии.

Российские самолеты 9 февраля обстреляли школу в селе Кафр Норан вблизи Алеппо.

Об этом сообщает Сирийская сеть по правам человека (SNHR).

"Боевые самолеты, которые по нашему убеждению были российскими, 9 января осуществили ракетный обстрел начальной школы в селе Кафр Норан в западном пригороде Алеппо, частично уничтожив здание и повредив мебель", - говорится в сообщении.

SNHR не предоставляет информации о погибших или раненых в результате атаки.

Как известно, несколько дней назад Силы режима Асада, несмотря на предупреждение со стороны Турции, вошли к Сарагиб, стратегически важный город в провинции Идлиб. В то же время, Турция осуществила переброску войск к границе с сирийской провинцией Идлиб, где в последние дни вела активное наступление армия Асада при поддержке российских сил.