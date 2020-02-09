Турция перебросила спецназ к границе с Сирией

Новости мира:Турция проводит переброску войск к границе с Сирией.

Турция продолжает переброску войск к границе с сирийской провинцией Идлиб, где в последние дни ведет активное наступление армия Асада при поддержке российских сил.

Об этом информирует Анадолу.

«В воскресенье в приграничную с Сирией провинцию Хатай прибыла колонна из 300 грузовиков и бронемашин», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в числе прочих подразделений на границу переброшены группы спецназа.

Напоминаем, силы режима Асада, несмотря на предупреждения со стороны Турции, вошли в Серакиб, стратегически важный город в провинции Идлиб.

В Анкаре не раз предупреждали, что турецкие военные будут отвечать на такие действия. Президент Эрдоган заявил, что если режим Асада не отступит, Турция «будет вынуждена взять дело в свои руки».