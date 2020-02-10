Турция укрепляет наблюдательные пункты в Идлибе

Турция укрепляет свои наблюдательные пункты, расположенные в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. Об этом информирует Анадолу.
"Колонна автомобилей с гаубицами и вооружением проследовала в Идлиб через район Рейханлы турецкой провинции Хатай", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане, вооруженные силы Турции создали наблюдательные пункты в 12 точках по внутреннему периметру зоны деэскалации на северо-западе Сирии.
Как сообщалось, в воскресенье, 9 февраля, в приграничную с Сирией провинцию Хатай прибыла колонна из 300 грузовиков и бронемашин турецкой армии.
Ранее силы режима Асада, несмотря на предупреждения со стороны Турции, вошли в Серакиб, стратегически важный город в провинции Идлиб.
В Анкаре не раз предупреждали, что турецкие военные будут отвечать на такие действия. Президент Эрдоган заявил, что если режим Асада не отступит, Турция "будет вынуждена взять дело в свои руки".
Напомним, российские самолеты 9 февраля обстреляли школу в селе Кафр Норан вблизи Алеппо.