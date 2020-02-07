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Турция требует от России прекратить атаки сирийских войск в Идлибе

Турция требует от России прекратить атаки сирийских войск в Идлибе
09:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Турция ожидает, что Россия немедленно остановит атаки сирийского правительства в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил инцидент с обстрелом турецких военных в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает канцелярия президента Турции.

Во время беседы Эрдоган подчеркнул, что нападение со стороны сил сирийского режима Башара Асада нанесло урон совместным усилиям, направленным на достижение мира в Сирии.

Он заявил, что законное право Турции на самооборону в случае подобных атак будет использоваться в самой жесткой форме.

Войска Асада захватили еще один город в Идлибе

Кроме того, Эрдоган и Путин обсудили сферы интересов в Ливии.

Ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных, еще пять получили ранения.

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Все по теме:

Сирия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Война в Сирии, Идлтб.
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