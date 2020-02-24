Материальная помощь: Освобожденные пленные получат по 100 тыс гривен

Новости Украины:Граждане Украины, освобожденные из плена на Донбассе, получат материальную помощь в размере 100 тыс гривен.

Украинцы, освобожденные из плена на Донбассе, начнут получать материальную помощь в размере 100 тысяч гривень со следующей недели.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ (Минветеранов) в Facebook.

"Освобожденные пленные получат по сто тысяч гривень материальной помощи уже в течение недели... Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по сто тысяч денежной помощи и мы наконец закроем этот вопрос", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что почти два месяца Минветеранов чуть ли не ежедневно работает с освобожденными пленными.

Ранее на своей странице в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов написал, что ни один из заявленных два месяца тому назад украинских пленных не получил обещанную компенсацию в размере 100 тысяч гривень.

Как сообщалось ранее, 29 декабря 2019 года при обмене удерживаемыми лицами из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 пленников.