Украинская курятина под запретом: власти Китая пошли на вынужденные меры

Новости Бизнеса:Китай анонсировал запрет на импорт курятины из Украины и других европейских стран.

Официальный Пекин отказывается от европейской курятины.

Такое заявление сделали власти Китая, передает Reuters.

Отмечается, что последние месяцы в китайских провинциях Сычуань, Хунань и Синьцзян зафиксировали вспышки птичьего гриппа.

Ранее в Болгарии, Украине, Польше, Венгрии, Германии, Польше, Словакии и Чехии накануне тоже подтвердили случаи высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5N8.

Это не первый запрет на импорт товаров из Украины, Как известно, в соответствии с пожеланиями двухсторонних согласованных сертификатов с 20 февраля временно приостановлена сертификация продукции птицеводства из Украины в Марокко, Тунис, а также Сингапур.

Помимо этого запрещен экспорт мяса птицы из Виннитчины в Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Кувейт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177465