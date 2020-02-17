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Саудовская делегация прибыла в Украину для оценки отечественной курятины

Саудовская делегация прибыла в Украину для оценки отечественной курятины
16:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Госпродпотребслужба

Новости Бизнеса:Саудовская Аравия проводит инспекцию украинской курятины.

В Украине начала работу делегация Саудовской Аравии для ознакомления с системой государственного контроля за производством мяса птицы и здоровьем птицы.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"С 17 по 21 февраля 2020 года в Украине будет работать делегация представителей компетентного органа Саудовской Аравии для ознакомления с системой государственного контроля за производством мяса птицы и здоровьем птицы", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в рамках работы в Украине коллеги из Саудовской Аравии посетят Киевскую и Черкасскую области.

Качка: Ограничения на поставки мяса птицы в ЕС сняты

В рамках работы делегации планируется ознакомление с работой территориальных органов Госпотребслужбы, птицеферм и мясоперерабатывающих предприятий в указанных областях.

По данным USDA, в 2019 году Украина экспортировала 400 тыс. тонн курятины. Соответственно, за год поставки украинского продукта за рубеж вырастут на 12,5%.

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Саудовская Аравия, Курятина, Госпродпотребслужба.
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