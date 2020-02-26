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Среда, 26.02.2020
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Кабмин предложил доплачивать украинцам за поздний выход на пенсию

Кабмин предложил доплачивать украинцам за поздний выход на пенсию
12:30 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Кабмин предложит Верховной Раде установить доплату в размере свыше 500 грн за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров.

Правительство предлагает ввести ежемесячную доплату в размере более 500 гривень за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров.

 Об этом сообщил в своем Telegram-канале с заседания правительства премьер Алексей Гончарук.

"Решение правительства - в случае одобрения парламентом - позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", - написал премьер.В Минсоцполитики подсчитали, что в Украине пенсии получает 27% населения при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе.

Украинцы, которым в 2020-м исполнится 60 лет - и мужчинам, и женщинам - для получения пенсии по возрасту необходимо будет иметь не менее 27 лет стажа. В 2019-м для выхода на пенсию нужно было иметь 26 лет трудового стажа, а в 2017-м достаточно было всего 15 лет.

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Пожилым людям, которые и до 65-ти не имеют достаточно стажа, придется работать и дальше, или же обращаться в органы соцзащиты для назначения соцпомощи. В таком случае размер соцвыплат будет равняться прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Для тех украинцев, которым не хватает страхового стажа, его можно купить.

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Верховная Рада, Кабмин, Минсоцполитики, Пенсия, Алексей Гончарук.
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