Перерасчет пенсий: кто получит больше в марте

Новости Украины:В Украине с 1 марта повысят пенсии отдельным категориям граждан - выплаты возрастут не у всех, но у большинства из 11,3 миллионов нынешних пенсионеров.

С 1 марта текущего года проведут перерасчет пенсий. Это будет вторая автоматическая индексация выплат. Однако повышение коснется не всех пенсионеров.

На индексацию могут рассчитывать те, кому пенсия была назначена по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца или по выслуге лет (медработники и учителя, имеющие не менее 30 лет стажа работы по профессии). По данным Пенсионного фонда, сейчас в стране насчитывается 11,3 млн пенсионеров.

Проводится "осовременивание" по специальной формуле, которая учитывает стаж, размер зарплаты, 50% от суммы роста средней зарплаты в стране за прошедшие три года и 50-процентный коэффициент роста потребительских цен за предыдущий год.

Учитывая, что среднегодовая зарплата за 2019 год выросла на 18,8%, инфляция составила 4,1%. Ожидаемый рост пенсии можно рассчитать по такой формуле: 18,8+4,1=22,9:2 = 11,45. С учетом округления получаем 11%.

Принято считать, что благодаря указанному перерасчету пенсионные выплаты увеличиваются в среднем на 8,5 -12%.

Очередное повышение пенсий запланировано на март, когда будут проиндексированы пособия, которые рассчитывали, исходя из показателя средней зарплаты по стране 3 тыс. 764 грн 40 коп.: страховые пенсии, назначенные по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, по выслуге лет), и пенсии военнослужащих срочной службы, назначенные по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Повышения могут ждать украинцы, вышедшие на пенсию (% от общего количества пенсионеров):

по возрасту – 8,6 млн чел. (75,4%);

по инвалидности – 1,4 млн чел. (12,8%);

по потере кормильца – 0,63 млн чел. (5,7%);

по выслуге лет (медработники и учителя, имеющие не менее 30 лет стажа работы по профессии) – 0,6 млн чел. (5,4%).

Пенсии не поднимут следующим категориям пенсионеров:

госслужащим;

научным работникам;

помощникам народных депутатов;

получающим максимальные пенсии (на сегодня 16 380 грн);

получающим специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры. Их насчитывается 3,3 тыс. человек);

получающим социальные пенсии, то есть не имеющим трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (на сегодня 1644 грн. Таких граждан 0,7% или 51 тыс. человек);

получателям трудовых пенсий, которым они были назначены в 2019 и 2020 году, и работающие пенсионеры всех категорий.

Пенсионерам, которые продолжают работать, перерасчет проведут с 1 апреля 2020 года. Но при условии, что они проработали не менее 2 лет с момента выхода на пенсию. По данным Пенсионного фонда, таких граждан 23%, или 2,6 млн человек.

Согласно закону №1058, пенсии индексируются на 50% роста средней зарплаты в прошлом году по сравнению с 2018 годом плюс 50% инфляции в 2019 году.

Следующий перерасчет будет с 1 июля 2020 года в связи с повышением прожиточного минимума. Минимальную пенсию повысят на 74 грн - с 1638 грн до 1712 грн. 1 декабря 2020 года минимальный размер выплат будет увеличен на 57 грн, и до конца года составит 1769 грн.

Напомним, что по данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии в Украине за январь составил 3082,98 грн. Причем 75,4% всех пенсий — пенсии по возрасту, средний размер которых — 3064 грн. Еще 12,8% пенсионеров получают пенсии по инвалидности, средний размер которых — 2641 грн, 5,7% - в связи с потерей кормильца, в среднем по 2916 грн. Пенсии за выслугу лет имеют 5,4% пенсионеров со средним размером в 4500 грн, социальные пенсии получают 0,7% пенсионеров, их средний размер — 1644 грн. А тех, кто ушел на заслуженный отдых и продолжает работать, 2,6 млн человек.