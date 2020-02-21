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В Украине более 80 процентов пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума

В Украине более 80 процентов пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума
09:37 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:83% пенсионеров получают меньше фактического прожиточного минимума.

82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, что ниже фактического прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

По словам замминистра социальной политики Наталья Ненюченко объясняет такое положение дел солидарной пенсионной системой, теневой занятостью и теневыми выплатами заработной платы.

Она также отметила, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения, при этом большинство платят взносы нерегулярно и в недостаточном размере.

"82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения", - заявила замминистра.

Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления

Напомним, в Украине с 1 декабря увеличились прожиточный минимум и минимальная пенсия.

Теперь прожиточный минимум составляет 2102 гривни для трудоспособных (было 2007), 1638 грн — для лиц, утративших трудоспособность (было 1564), 1779 грн — для детей в возрасте до 6 лет (было 1699) и 2218 грн — для детей с 6 до 18 лет (было 2118).

Повышение прожиточного минимума приведет к перерасчету пенсий для 11 миллионов пенсионеров. Теперь размер минимальной пенсии составит 1638 гривен.

Максимальную пенсию повысят трижды за год

6 февраля глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс, по ее словам, выровнять солидарен уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста.

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Минсоцполитики, Пенсионеры, Прожиточный минимум, Пенсия.
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