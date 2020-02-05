Скачать
Среда, 05.02.2020
Данилов: Мы должны совместно с Грузией двигаться в направлении НАТО
Данилов: Мы должны совместно с Грузией двигаться в направлении НАТО
Рада провалила проект по выплате пенсий в ОРДЛО
Рада провалила проект по выплате пенсий в ОРДЛО
Самый титулованный клуб Украины прекращает свое существование
Самый титулованный клуб Украины прекращает свое существование
"Ледяное сердце" Плутона управляет атмосферой планеты
"Ледяное сердце" Плутона управляет атмосферой планеты

Размер прожиточного минимума на 2020 год оспаривают в суде

Размер прожиточного минимума на 2020 год оспаривают в суде
15:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В Окружном административном суде Киева обжаловали прожиточный минимум 2020 года.

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой признать противоправными действия Кабинета министров Украины по установлению размера прожиточного минимума на 2020 год.

Об этом информирует пресс-служба суда.

"Суд просят признать противоправными действия правительства по установлению размера прожиточного минимума на 2020 год. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истцом указан - Станислав Батрин", - говорится в сообщении.

Как отмечается, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Кабмина в части необеспечения проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, набора продовольственных продуктов и набора услуг для установления прожиточного минимума на 2020 год.

В то же время истец просит суд признать противоправными действия Кабмина по установлению размера прожиточного минимума на 2020 год, а именно - без предварительного проведения и учета результатов указанной экспертизы, вопреки требованиям закона "О прожиточном минимуме".

Кроме того, Батрин просит признать противоправными действия Кабмина по разработке и одобрению проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", его представлению на рассмотрение и утверждение Верховной Рады.

Среди исковых требований указано - обязать Кабмин совершить действия по установлению прожиточного минимума в соответствии с законами Украины, а также разработать и представить на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в госбюджет-2020 с учетом требований по установлению прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий.

Кабмин предложил повысить прожиточный минимум вдвое

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу, отметили в пресс-службе.

Напомним, в Украине с 1 декабря увеличились прожиточный минимум и минимальная пенсия.

Теперь прожиточный минимум составляет 2102 гривни для трудоспособных (было 2007), 1638 грн — для лиц, утративших трудоспособность (было 1564), 1779 грн — для детей в возрасте до 6 лет (было 1699) и 2218 грн — для детей с 6 до 18 лет (было 2118).

Повышение прожиточного минимума приведет к перерасчету пенсий для 11 миллионов пенсионеров. Теперь размер минимальной пенсии составит 1638 гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Прожиточный минимум, ОАСК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте
02 Министрам урезали зарплаты и премии
03 Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
05 "Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство одобрило годовую национальную программу Украина-НАТО
Правительство одобрило годовую национальную программу Украина-НАТО
Боевики продолжают применять запрещенное вооружение
Боевики продолжают применять запрещенное вооружение
Кабмин назначил временного руководителя &quot;Укразализныци&quot;
Кабмин назначил временного руководителя "Укразализныци"
&quot;Книжный Арсенал 2020&quot;: заявлено рекордное количество заявок
"Книжный Арсенал 2020": заявлено рекордное количество заявок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь