Размер прожиточного минимума на 2020 год оспаривают в суде

Новости Бизнеса:В Окружном административном суде Киева обжаловали прожиточный минимум 2020 года.

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой признать противоправными действия Кабинета министров Украины по установлению размера прожиточного минимума на 2020 год.

Об этом информирует пресс-служба суда.

"Суд просят признать противоправными действия правительства по установлению размера прожиточного минимума на 2020 год. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истцом указан - Станислав Батрин", - говорится в сообщении.

Как отмечается, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Кабмина в части необеспечения проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, набора продовольственных продуктов и набора услуг для установления прожиточного минимума на 2020 год.

В то же время истец просит суд признать противоправными действия Кабмина по установлению размера прожиточного минимума на 2020 год, а именно - без предварительного проведения и учета результатов указанной экспертизы, вопреки требованиям закона "О прожиточном минимуме".

Кроме того, Батрин просит признать противоправными действия Кабмина по разработке и одобрению проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", его представлению на рассмотрение и утверждение Верховной Рады.

Среди исковых требований указано - обязать Кабмин совершить действия по установлению прожиточного минимума в соответствии с законами Украины, а также разработать и представить на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в госбюджет-2020 с учетом требований по установлению прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу, отметили в пресс-службе.

Напомним, в Украине с 1 декабря увеличились прожиточный минимум и минимальная пенсия.

Теперь прожиточный минимум составляет 2102 гривни для трудоспособных (было 2007), 1638 грн — для лиц, утративших трудоспособность (было 1564), 1779 грн — для детей в возрасте до 6 лет (было 1699) и 2218 грн — для детей с 6 до 18 лет (было 2118).

Повышение прожиточного минимума приведет к перерасчету пенсий для 11 миллионов пенсионеров. Теперь размер минимальной пенсии составит 1638 гривен.