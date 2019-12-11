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Кабмин предложил повысить прожиточный минимум вдвое

Кабмин предложил повысить прожиточный минимум вдвое
12:29 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Кабмин предлагает Верховной Раде принять законопроект, который в дальнейшем позволит повысить прожиточный минимум.

Кабинет министров предложит Верховной Раде отвязать прожиточный минимум от соцвыплат, что позволит в дальнейшем повысить его с нынешних 1,853 тыс. грн до 4,2 тыс. грн, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Соответствующий законопроект правительство утвердило на заседании в среду.

"Это позволить повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок госпошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей", – написал Гончарук в своем Телеграмм-канале в среду.

Ранее министр социальной политики Юлия Соколовская отмечала необходимость такого шага, указывая на то, что прожиточный минимум "привязан" к более 150 видам выплат и финансовых показателей, в числе которых - туристический сбор, алименты, плата за выдачу лицензии, админуслуги, госпошлина, судебный сбор, штрафы, заработная плата, должностные оклады, стипендии, суточные в командировках.

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Напомним, с 1 декабря в Украине прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличили с 2007 до 2102 грн. Изменения вступили в силу согласно закону о государственном бюджете Украины на 2019 год. Для лиц, которые потеряли работоспособность, прожиточный минимум теперь составляет 1638 грн. Для детей до шести лет – 1779 грн, а от шести до 18 лет – 2218 грн.

Как сообщалось, с декабря в Украине произойдет немало изменений, которые коснутся многих граждан.

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Все по теме:

Кабмин, Прожиточный минимум, Соцвыплаты, Алексей Гончарук.
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