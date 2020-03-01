Война тепла и холода: прогноз погоды на первый день весны

Новости Украины:В ближайшие сутки в Украине температура воздуха останется выше климатической нормы.

В ближайшие сутки в Украине будет преимущественно без осадков, температура воздуха существенно не изменится и останется выше климатической нормы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 1 марта, небольшой дождь возможен днем в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. На остальной территории Украины без осадков.

Карта осадков 1 марта / фото: windy.com

Ветер южный, 7-12 м/с. В Карпатах, а также днем на севере, в центре и на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 1 марта / фото: windy.com

Прогноз погоды на воскресенье, 1 марта, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8, небольшой дождь

Львов – +8...+10, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +8...+10, солнечно

Тернополь – +7...+9, солнечно

Черновцы – +9...+11, солнечно

Хмельницкий – +7...+9, солнечно

Луцк – +8...+10, небольшой дождь

Ровно – +8... +10, солнечно

Житомир – +8... +10, солнечно

Винница – +8... +10, солнечно

Одесса – +10...+12, солнечно

Николаев – +9...+11, солнечно

Херсон – +9...+11, солнечно

Симферополь – +8... +10, солнечно

Кропивницкий – +8... +10, солнечно

Черкассы – +8... +10, солнечно

Чернигов – +7... +9, солнечно

Сумы – +7... +9, солнечно

Полтава – +8... +10, солнечно

Днепр – +8... +10, солнечно

Запорожье – +8... +10, солнечно

Донецк – +7...+9, солнечно

Луганск – +7...+9, солнечно

Харьков – +7...+9, солнечно

Киев – +8... +10, солнечно

Прогноз погоды 1 марта / фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла. В Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 1 марта в Киеве была зафиксирована в 2017 году и составила 12,4° тепла, самая низкая ночью – 18,5° мороза в 1985 году.

Прогноз погоды 2 марта / фото: meteo.gov.ua

В понедельник 2 марта в западных областях страны ожидается дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Днем в северных регионах местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с, по всей территории, кроме восточных областей, порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, на юго-востоке страны – до 5° мороза. Днем воздух прогреется до 7-12° тепла. В Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.

В Киеве в понедельник без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.