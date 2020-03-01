Война тепла и холода: прогноз погоды на первый день весны

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07:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В ближайшие сутки в Украине температура воздуха останется выше климатической нормы.

В ближайшие сутки в Украине будет преимущественно без осадков, температура воздуха существенно не изменится и останется выше климатической нормы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 1 марта, небольшой дождь возможен днем в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. На остальной территории Украины без осадков.

Карта осадков 1 марта / фото: windy.com

Ветер южный, 7-12 м/с. В Карпатах, а также днем на севере, в центре и на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 1 марта / фото: windy.com

Прогноз погоды на воскресенье, 1 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +6...+8, небольшой дождь

  • Львов – +8...+10, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +8...+10, солнечно

  • Тернополь – +7...+9, солнечно

  • Черновцы – +9...+11, солнечно

  • Хмельницкий – +7...+9, солнечно

  • Луцк – +8...+10, небольшой дождь

  • Ровно – +8... +10, солнечно

  • Житомир – +8... +10, солнечно

  • Винница – +8... +10, солнечно

  • Одесса – +10...+12, солнечно

  • Николаев – +9...+11, солнечно

  • Херсон – +9...+11, солнечно

  • Симферополь – +8... +10, солнечно

  • Кропивницкий – +8... +10, солнечно

  • Черкассы – +8... +10, солнечно

  • Чернигов – +7... +9, солнечно

  • Сумы – +7... +9, солнечно

  • Полтава – +8... +10, солнечно

  • Днепр – +8... +10, солнечно

  • Запорожье – +8... +10, солнечно

  • Донецк – +7...+9, солнечно

  • Луганск – +7...+9, солнечно

  • Харьков – +7...+9, солнечно

  • Киев – +8... +10, солнечно

Прогноз погоды 1 марта /  фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла. В Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 1 марта в Киеве была зафиксирована в 2017 году и составила 12,4° тепла, самая низкая ночью – 18,5° мороза в 1985 году.

Прогноз погоды 2 марта /  фото: meteo.gov.ua

В понедельник 2 марта в западных областях страны ожидается дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Днем в северных регионах местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с, по всей территории, кроме восточных областей, порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Знаменательные события в истории: 1 марта 2020 года

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, на юго-востоке страны – до 5° мороза. Днем воздух прогреется до 7-12° тепла. В Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.

В Киеве в понедельник без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.

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Погода, Солнце, Укргидрометцентр, Тепло, Зима, Дождь, Весна, Прогноз погоды, 1 марта.
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