Знаменательные события в истории: 1 марта 2020 года

Праздники:
ООН (ЮНЭЙДС) - День "Ноль дискриминации".
Всемирный день комплимента.
Всемирный день гражданской обороны.
Праздник прихода весны.
Прощеное воскресенье.
Ярилин День. День Данилы. Федор Тирон. День Марены.
История:
1555 - Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.
1565 - в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе было 4 000 жителей.
1869 - Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.
1872 - решением Конгресса США в Йеллоустоуне образован первый в мире национальный парк.
1873 - Ремингтон начал производство первой пишущей машинки.
1912 - в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолета (высота 460 м).
1954 - США произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини.
1977 - в Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде.
1978 - останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии.
1995 - в Москве, в подъезде собственного дома, убит телеведущий Влад Листьев.
1998 - вступило в силу соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Украиной.
Родились в этот день:
1445 - Сандро Боттичелли, итальянский живописец эпохи Возрождения.
1963 - Томас Андерс, немецкий поп-певец, актер и композитор, бывший солист группы "Modern Talking".
1966 - Зак Снайдер, американский режиссер, сценарист, продюсер.
1969 - Хавьер Бардем, испанский актер, лауреат премии "Оскар".
1978 - Дженсен Эклс, американский актер.
1983 год - Люпита Нионго, кенийская актриса, обладательница премии "Оскар".
1987 год - Ke$ha, американская певица.
1994 год - Джастин Бибер, канадский певец.
Ушли из жизни:
1757 - Эдвард Мур (р. 1712), английский поэт и драматург.
1958 - Джакомо Балла, итальянский художник, один из основателей футуризма.
1981 - Макс Уолдман, американский театральный фотограф.
2001 - Минору Ода (р. 1923), японский учёный, астрофизик, один из основателей космических исследований в Японии.
2013 - Бонни Франклин, американская актриса, наиболее известная по своей главной роли в телесериале "Однажды за один раз".
2018 - Висенте Пикер (р. 1935), испанский футболист ("Валенсия") и тренер, игрок национальной сборной, двукратный победитель Кубка ярмарок (1961—1962, 1962—1963).
Именины:
Даниил, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.