Гибридные угрозы и что с ними делать: Минобороны обновит нормативные документы

Новости Украины:В Минобороны пропишут, что такое гибридные угрозы и как им противодействовать.

Министерство обороны планирует в нормативных документах дать определение гибридной защиты и противодействия гибридным угрозам.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила заместитель министра обороны Алина Фролова.

"Мы пропишем, что такое гибридная защита и противодействие гибридным угрозам. Распределим между нашими государственными органами, кто и за какое направление отвечает, и будем это делать. Для нас является важным как защита населения, так и защита Вооруженных сил, ведь давление оказывается в том числе и на военнослужащих", - отметила Фролова.

По ее словам, на сегодняшний день война, прежде всего, ведется в информационном пространстве, а уже потом - в военном.

"Военная доктрина России, так называемая доктрина Герасимова, четко указывает, что 3/4 - это информационный компонент или экономическое влияние, и только 1/4 - это применение физической силы. Наш враг воспринимает информационное поле как поле битвы. Поэтому, если мы говорим об обороне государства, то мы должны иметь возможность защитить страну в информационном пространстве и противодействовать информационным воздействиям ", - отметила заместитель министра.

По ее мнению, общая задача, которая стоит перед всеми министерствами и ведомствами, сформировать систему, которая будет стимулировать людей критически мыслить и быть способными защищать себя от информационных воздействий.

"Речь не только о министерстве обороны и о министерстве информполитики, которое сейчас трансформировано в новое министерство. И министерство образования, и министерство культуры - все государственные органы должны координированно участвовать в информационной защите государства", - заявила заместитель министра.

Фролова также напомнила, что прежде чем оккупировать Крым и часть Донбасса, Россия сначала информационно "захватила" эти территории. "Мы теперь четко понимаем, что тогда людей готовили ко вторжению, а сейчас - доступ к информации на оккупированные территории тщательно блокируется", - заявила она.