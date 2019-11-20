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Украинские военные начали тактические учения (Фото)

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Украинские военные начали тактические учения (Фото)
12:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Минобороны

Новости Украины:На учениях командиры должны сами принимать решения в сложных ситуациях.

На полигоне 235-го межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины "Широкий лан" начались двусторонние батальонные тактические учения.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

В учениях участвует 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

"Во время учений будет определен уровень тактической подготовки отдельных батальонов, входящих в состав бригады, отработаны действия батальонов совместно с приданными артиллерийскими подразделениями. Но, кроме привычных задач, в этот раз главная цель - проверка готовности командного состава всех уровней для принятия конкретных решений в сложных непредсказуемых ситуациях современного боя", - сообщили в министерстве.

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Такой формат учений позволяет в искусственно созданных условиях принимать решения и анализировать их эффективность, опираясь на имеющийся технический и человеческий ресурс подразделения.

В Минобороны отметили, что в первый день учений командиры уточняли задачи своих и приданных подразделений, определяли основные этапы действий в наступлении, обороне, контрнаступлении. Руководители учений особое внимание уделили вопросу взаимодействия между подразделениями, а также выполнению задач по вводным.

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"Особенность этих учений заключается в необходимости самостоятельного принятия решений командирами уровня взвод - рота - батальон во время изменения и корректировки тактической обстановки. Такой формат учений наиболее приближен к ситуациям, которые чаще всего возникают в ходе реальных боевых действий", - заявил начальник управления подготовки - заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" полковник Андрей Грицков.

 

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Военные учения, Минобороны, ВСУ, Учения "Широкий лан".
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