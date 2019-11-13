В Минобороны рассказали, сколько контрактников получат жилье в этом году

Новости Украины:В Минобороны заявили, что к концу 2019 года будет сдано 11 объектов, в которых будут жить украинские военные.

Более 2 тыс. 500 контрактников до конца 2019 получат новое жилье.

Как сообщает управление коммуникаций и печати Министерства обороны Украины, об этом АрмииInform сообщил начальник Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления полковник Владимир Баранецкий.

"До конца 2019 года для военнослужащих контрактной службы Сухопутных войск, Военно-морских сил, Воздушных сил и сил специальных операций введут в эксплуатацию 20 общежитий улучшенного типа. Итак, учитывая то, что каждое общежитие имеет 125 койко-мест, то не трудно посчитать, что вскоре более 2 тысяч 500 контрактников станут счастливыми новосёлами" - говорится в сообщении.

Баранецкий отметил, что на сегодняшний день девять общежитий из 20 запланированных уже сданы в эксплуатацию и переданы воинским частям в пользование. "Например, в поселке Черноморское в Одесской области для 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода построено 2 здания, на днях здесь проведут пробный запуск системы отопления. Кроме того, уже сооружено одно общежитие в селе Беленькое Одесской области, два общежития - в Кропивницком, четыре - в Николаеве. К концу 2019-го сдадим и остальные 11 объектов. Общежития появятся в таких населенных пунктах, как Дачное, Подольск, Черноморское, Гущинцы, Первомайск, Николаев, а также на полигоне "Широкий лан" - отметил он.

Отмечается, что каждое общежитие - это двухэтажное здание блочного типа. "В блоке предусмотрен свой душ и санитарный узел, а на каждом этаже размещена кухня и прачечная, которые оборудованы современными бытовыми приборами.

В спальных комнатах будут кровати, шкафы, тумбочки и столы. В помещениях будут созданы все необходимые условия для полноценной жизни и отдыха военнослужащих после несения службы и т.д." - говорится в сообщении.