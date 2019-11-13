Скачать
Среда, 13.11.2019
Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении
Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении
Арахамия об отмене воинского призыва: У нас есть общее видение
Арахамия об отмене воинского призыва: У нас есть общее видение
Гримм обратился к Тайсону и Дентиньо
Гримм обратился к Тайсону и Дентиньо
Instagram тестирует инструмент редактирования видео
Instagram тестирует инструмент редактирования видео

В Минобороны рассказали, сколько контрактников получат жилье в этом году

В Минобороны рассказали, сколько контрактников получат жилье в этом году
16:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Минобороны заявили, что к концу 2019 года будет сдано 11 объектов, в которых будут жить украинские военные.

Более 2 тыс. 500 контрактников до конца 2019 получат новое жилье.

Как сообщает управление коммуникаций и печати Министерства обороны Украины, об этом АрмииInform сообщил начальник Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления полковник Владимир Баранецкий.

"До конца 2019 года для военнослужащих контрактной службы Сухопутных войск, Военно-морских сил, Воздушных сил и сил специальных операций введут в эксплуатацию 20 общежитий улучшенного типа. Итак, учитывая то, что каждое общежитие имеет 125 койко-мест, то не трудно посчитать, что вскоре более 2 тысяч 500 контрактников станут счастливыми новосёлами" - говорится в сообщении.

В Минобороны отреагировали на арест Марченко

Баранецкий отметил, что на сегодняшний день девять общежитий из 20 запланированных уже сданы в эксплуатацию и переданы воинским частям в пользование. "Например, в поселке Черноморское в Одесской области для 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода построено 2 здания, на днях здесь проведут пробный запуск системы отопления. Кроме того, уже сооружено одно общежитие в селе Беленькое Одесской области, два общежития - в Кропивницком, четыре - в Николаеве. К концу 2019-го сдадим и остальные 11 объектов. Общежития появятся в таких населенных пунктах, как Дачное, Подольск, Черноморское, Гущинцы, Первомайск, Николаев, а также на полигоне "Широкий лан" - отметил он.

Труба о "деле бронежилетов": Будут новые подозрения

Отмечается, что каждое общежитие - это двухэтажное здание блочного типа. "В блоке предусмотрен свой душ и санитарный узел, а на каждом этаже размещена кухня и прачечная, которые оборудованы современными бытовыми приборами.

В спальных комнатах будут кровати, шкафы, тумбочки и столы. В помещениях будут созданы все необходимые условия для полноценной жизни и отдыха военнослужащих после несения службы и т.д." - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Жилье, Контрактники, Владимир Баранецкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
03 Маникюр 2019-2020: яркие образы красного дизайна (Фото)
04 Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
05 Венеция "утонула": крупнейший потоп за 50 лет (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рынок земли: &quot;Батькивщина&quot; обратилась к КСУ
Рынок земли: "Батькивщина" обратилась к КСУ
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Труба о &quot;деле бронежилетов&quot;: Будут новые подозрения
Труба о "деле бронежилетов": Будут новые подозрения
Сразу три новых супергероя появятся в киновселенной Marvel
Сразу три новых супергероя появятся в киновселенной Marvel
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь