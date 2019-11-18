Чумак: Военных прокуроров выводят из подчинения МОУ

Новости Украины:Чумак говорит, что военных прокуроров хотят переподчинить ГПУ.

Военная прокуратура будет подчиняться Генеральной прокуратуре Украины, а не Министерству обороны.

Об этом главный военный прокурор - заместитель генпрокурора Виктор Чумак рассказал в интервью "Армия.Inform".

"Военных прокуроров уже выводят из подчинения Минобороны", - говорит Чумак.

По его словам переподчинение военной прокуратуры ГПУ позволит отменить прокурорский "призыв" через военное ведомство страны. Таким образом, военные прокуроры будут гражданскими лицами и полностью перейдут в подчинение генеральному прокурору. Чумак убежден, что это позволит избежать конфликта интересов между ведомствами.

Военные прокуроры, как и прежде, будут работать над расследованием дел, связанных с военными преступлениями, нацбезопасностью, преступлениями в оборонно-промышленном комплексе, на государственных предприятиях и в воинских формированиях.

Также он отметил, что реформа прокуратуры предусматривает роспуск Главной военной прокуратуры, взамен которой будет создана Главная специализированная прокуратура. Отделения военной прокуратуры будут также ликвидированы и в регионах.

"Завершится процесс формированием специализированных прокуратур гарнизонов. Причем мы проанализируем, где в них есть необходимость, а где - нет", - резюмировал чиновник.