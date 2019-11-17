От Генпрокурора не защищен даже Коломойский: резонансное заявление Рябошапки

Новости Украины:Генпрокурор подчеркнул, что он имеет право привлечь к ответственности любого, даже Коломойского.

Генеральная прокуратура Украины будет расследовать производства против любого, кто нарушил закон, включая Коломойского и Ахметова.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Kyiv Post.

"В этой стране нет ни одного неприкосновенного лица. Мы имеем очень сильную поддержку со стороны президента и парламента. Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского, даже Ахметова и любого другого олигарха. Любой может быть привлечен к уголовной ответственности, если он совершил преступление, и есть доказательства", - сказал Рябошапка.

По словам генпрокурора, существует политическая воля для раскрытия самых преступлений, но "не стоит ожидать чуда". Генпрокуратура не вынесет подозрения олигархам уже сейчас.

"У нас есть вся необходимая нам политическая воля, но для того, чтобы расследовать дела очень влиятельных людей, необходим еще один компонент - профессиональные мощности прокуратуры. Иногда у государства не хватает мощностей, чтобы преследовать сверхвлиятельных людей. Они контролируют медиа и целые отрасли экономики. Они могут достаточно эффективно противостоять государству. Мы развиваем наши мощности, но понимаем, что уровень доверия к прокуратуре сейчас очень низкий", - заявил Рябошапка.

"Это процесс эволюции. Я не могу действовать революционно, борясь против самого могущественного человека в стране", - сказал Рябошапка отвечая на вопросы журналиста - может ли общественность ожидать, что Коломойский или кого-то из ему подобных олигархов будут привлечены26000000002600000000 к уголовной ответственности за банковское мошенничество, что стоило клиентам ПриватБанка 5,5 миллиарда долларов.