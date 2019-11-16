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ГПУ направила в суд дело против бывших работников банка из-за растраты $38 млн

ГПУ направила в суд дело против бывших работников банка из-за растраты $38 млн
23:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Растраты 38 млн долларов США.: Генпрокуратура направила в суд дело против экс-работников банка.

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц одного из банков по факту растраты 38 млн долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении бывших председателя правления и финансового директора одного из банков по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, указанные должностные лица, вероятно, совершили растрату денежных средств банка в сумме около 38 млн долларов США путем злоупотребления своим служебным положением при передаче в залог денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах данного банка в одном из банковских учреждений Австрийской Республики", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, после ознакомления сторон с материалами уголовного производства обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Шевченковский районный суд г.Киева.

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ГПУ, Банк, Генпрокуратура.
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