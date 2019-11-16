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"Похищение" главы "Укрэксимбанка": в СБУ сообщили детали

"Похищение" главы "Укрэксимбанка": в СБУ сообщили детали
17:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры.

В Киеве правоохранители задержали главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко в рамках расследования уголовного дела, сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания", - написала Гитлянская в фейсбук.

Она добавила, что за дальнейшими комментариями следует обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, которая ведет это расследование.

На странице СБУ в фейсбук также указано, что "в частности, он (задержанный – ред) подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными лицами времен Януковиче". "Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ему обеспечено право на защиту и общения с адвокатами", - отмечается в сообщении .

Главу "Укрэксимбанка" похитили? Комментарий "Слуги народа"

Ранее СМИ, в частности телеканал "Прямой" сообщили, что неизвестные похитили Гриценко, его семья обратилась в правоохранительные органы.

По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

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В то же время член набсовета Укрэксимбанка, советник президента Владимира Зеленского Виктория Страхова написала в Facebook: "Пожалуйста, не обрывайте мне телефон/мессенджеры и т.п. - никто не похищен. Подождите официально заявление правоохранительных органов".

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СБУ, ГПУ, Укрэксимбанк, Елена Гитлянская, Александр Гриценко.
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