Главу "Укрэксимбанка" похитили? Комментарий "Слуги народа"

Новости Украины:Гриценко затащили в черный автобус прямо на глазах у ребенка.

В Киеве неизвестные похитили главу "Укрэксимбанк" Александра Гриценко, его семья обратилась в правоохранительные органы, сообщает телеканал "Прямой".

По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Отмечается, что семья уже обратилась к правоохранителям.

Правоохранительные органы пока не подтвердили информацию о его похищении.

В то же время член набсовета Укрэксимбанка, советник президента Владимира Зеленского Виктория Страхова написала в Facebook: "Пожалуйста, не обрывайте мне телефон/мессенджеры и т.п. - никто не похищен. Подождите официально заявление правоохранительных органов".

Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.