Прокуратура Киева обжалует домашний арест мужа нардепа Скороход

Новости Украины:Столичная прокуратура обжалует домашний арест мужа народного депутата Анны Скороход.

Прокуратура города Киева обжалует решение Шевченковского районного суда города Киева, который отпустил мужа народного депутата Анны Скороход под домашний арест.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

"Будем обжаловать в апелляции", - сказала Максимец.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Шевченковский районный суд города Киева применил к гражданскому мужу народного депутата от "Слуги народа" Анны Скороход Алексею Алякину, который находится в международном розыске, меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

Как сообщалось, гражданский муж народного депутата Анны Скороход, гражданин РФ Алексей Алякин, задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

В ГПУ подчеркнули, что суд рассматривает возможность экстрадиции задержанного.

Правоохранители также сообщили, что этот гражданин ранее "пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины путем предоставления миграционной службе ложных сведений".

В частности, 9 августа 2018 года его уже задерживали на территории Киевской области и три месяца держали под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, пока Новозаводской районный суд Чернигова не заменил эту меру пресечения на домашний арест.

В дальнейшем, 3 января 2019 года, домашний арест был отменен в связи с установлением факта принадлежности к гражданству Украины. Однако, по данным ГПУ, решение о приобретении гражданства было дважды отменено Миграционной службой в связи с предоставлением при его оформлении ложных сведений и поддельных документов.

В Генпрокуратуре также сообщили, что Алякин обжаловал решение об отмене гражданства в судебном порядке.

7 ноября 2019 года Шестым апелляционным административным судом в удовлетворении исковых требований истца отказано, а 11 ноября 2019 года розыск правонарушителя возобновлен, в результате чего он был задержан.

Ранее народный депутат Анна Скороход на заседании Верховной Рады 14 ноября заявила, что ее мужа задержали якобы по поручению заместителей главы Офиса Президента и генерального прокурора, поскольку во время голосования за определенные решения она не придерживалась общей позиции фракции.

В то же время председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг любую причастность их политсилы к задержанию мужа Скороход.