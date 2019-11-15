Судьбу Скороход решат в ближайшее время: Разумков прокомментировал инцидент

Новости Украины:В ближайшее время фракция "Слуга народа" решит, будет ли Скороход депутатом дальше.

Ситуация с народным депутатом Анной Скороход и ее мужем вряд ли была создана намеренно – это либо случайность, либо некие "спланированные действия правоохранительных органов".

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", передает "Зеркало Недели".

Так, отвечая на вопрос относительно ситуации вокруг Скороход и ареста ее мужа, Разумков сказал, что узнал об этих событиях, как и большая часть народных депутатов, только в Раде.

"Я узнал об этом, находясь в стенах парламента... Мне не было известно об этих событиях", – указал спикер.

При этом Разумков подчеркнул, что не может утверждать, виновен ли муж Скороход, или нет. Также он напомнил, что кроме Скороход, еще 16 депутатов СН проголосовали против рынка земли – и ни с кем ничего не случилось.

"Но это случилось с мужем одного из депутатов. Я не могу сейчас говорить, что это каким-то образом связано. Потому что, насколько мне известно и я думаю, что я не ошибаюсь, по всем другим лицам, которые не голосовали или воздержались, проголосовали "против", никаких таких действий не произошло... Сегодня у меня нет информации относительно этой ситуации", – сказал он.

При этом Разумков подтвердил, что в ближайшее время фракция партии "Слуга народа" в парламенте будет решать вопрос о дальнейшем пребывании Скороход в своих рядах.

Ранее народный депутат Анна Скороход на заседании Верховной Рады 14 ноября заявила, что ее мужа задержали якобы по поручению заместителей главы Офиса Президента и генерального прокурора, поскольку во время голосования за определенные решения она не придерживалась общей позиции фракции.

В то же время, председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг любую причастность их политсилы к задержанию мужа Скороход.