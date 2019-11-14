Госбюджет-2020 уже принят: основные цифры

Новости Бизнеса:За проект Государственного бюджета Украины на 2020 год проголосовало 280 народных депутатов.

Верховная Рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Соответствующий законопроект № 2000 поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 народных депутатов.

В частности, в госбюджете на 2020 год предусмотрены доходы в сумме 1 093, 67 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 974,7 млрд грн и доходы специального фонда – 119,0 млрд грн.

Расходы предусмотрены в сумме 1 180,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 1 052, 2 млрд грн и расходы специального фонда – 127, 9 млрд грн.

Объем государственного долга в гривневом эквиваленте составит 2 045,1 млрд грн (45,3% прогнозного ВВП). Объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд грн, в том числе погашение государственного внешнего долга – 120,3 млрд грн, государственного внутреннего долга – 161,9 млрд грн. На платежи по обслуживанию государственного долга на 2020 год предусмотрено 141,5 млрд грн.

Минимальная зарплата в госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 гривны.

В 2020 году предлагается установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере: с 1 января 2020 года — 2027 грн, с 1 июля — 2118 грн, с 1 декабря — 2189 грн. Для детей возрастом до 6 лет: с 1 января 2020 года — 1779 грн, с 1 июля — 1859 грн, с 1 декабря — 1921 грн. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года — 2218 грн, с 1 июля — 2318 грн, с 1 декабря — 2395 грн.

Правительство предлагает установить расходы на оборону и безопасность в размере 5,45% от ВВП, или 245,8 млрд грн, что является крупнейшей суммой за времена независимости Украины. Бюджет МВД предусмотрено в размере 93 млрд грн. Расходы на образование учтены в объеме 136,4 млрд грн. Расходы на медицину в следующем году составят 113, 3 млрд грн. На финансирование культуры и информационной сферы предусмотрено 8,66 млрд грн. На развитие дорожной инфраструктуры в 2020 году закладываются 73,7 млрд грн.

В главном финансовом документе на 2020 год предусмотрены бюджетные программы для поддержки сельхозтоваропроизводителей – 4 млрд грн и формирования уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов – 0,24 млрд грн.

Доходы от приватизации государственного имущества заложены на уровне 12 млрд грн.