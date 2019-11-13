Аграрный комитет Рады поддержал демонополизацию спиртовой промышленности

Новости Бизнеса:Комитет ВР поддержал отмену государственной монополии на производство спирта.

Аграрный комитет поддержал законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" относительно либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового (№2300).

Об этом сообщили в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады.

"Комитет по вопросам аграрной и земельной политики поддерживает законопроект о либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового. Целью законопроекта является отмена государственной монополии на производство спирта и содействие детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции", - говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего", которые предусматривают, в частности: отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года; предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии; полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Для защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров Украины государственные предприятия.

Как сообщили в информуправлении, народные депутаты во время обсуждения высказывались за полную демонополизацию предприятий, поскольку на этом рынке "зарабатывают только мошенники, а государство не имеет от этого пользы". По их словам, если сегодня придет эффективный собственник на спиртовой завод, то он найдет рынок сбыта для спирта, а государство должно найти способ, каким образом защитить своего товаропроизводителя.

Члены комитета предлагали в этой связи продавать лицензии производителям, которые будут заниматься производством.

При обсуждении также подчеркивалось, что вопрос либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового необходимо решать комплексно и системно для того, чтобы получить наибольшую пользу от демонополизации ГПУ "Укрспирт".