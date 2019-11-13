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Регуляция работы СМИ: комитет ВР представил концепт законопроекта

Регуляция работы СМИ: комитет ВР представил концепт законопроекта
19:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Комитет Верховной Рады по информполитике презентовал концепцию нового закона о стандартах работы СМИ.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на открытом заседании провел презентацию концепции и ключевых положений, которые могут лечь в основу нового законопроекта о медиа.

Рассматриваемая концепция, по словам ее авторов Александра Ткаченко и Никиты Потураева, призвана обновить существующее устаревшее законодательство, регулирующее работу традиционных СМИ, броадкаст-сервисов, медиаплатформ и провайдеров, установить формат их работы в соответствии с нормами законодательства Европейского союза, а также ответить на те вызовы, с которыми столкнулось украинское государство с началом российской военной агрессии.

Данная инициатива не является законопроектом, а призвана только показать направление работы и сферу действия будущего законодательного акта "О медиа".

Концепция законопроекта предполагает изменения в законы Украины "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине" (1993), "Об информационных агентствах" (1995), "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов" (1997), "О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации" (1997), "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" (2005), "О телевидении и радиовещании" (2006).

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Предлагается также четкое определения субъектов действия будущего закона, которые разделил на группу "медиа" и "не медиа"

К первой категории относятся телеканалы и радио, медиаплатформы, общественные теле-, радиокомпании местного и общенационального уровня, а также печатные и онлайн-медиа. Ко второй - провайдеры, социальные сети и поставщики электронных коммуникационных услуг с использованием радиочастотного ресурса.

Отдельным критерием для медиа авторы инициативы хотят сделать юрисдикцию, в перечень положений которой войдет местонахождение и/или редакционный контроль, сервис должен быть доступен на территории и/или направлен на аудиторию Украины, сервис может оплачиваться резидентами страны, в случае с телеканалами иметь радиочастотный ресурс и/или собственную спутниковую передающую станцию, а также домен .UA и домены второго уровня в .UA для онлайн-медиа.

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В своем докладе глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко предложил также обсудить возможность создания ограничений на владение медиа-активами для предотвращения монополий. Такой лимит предлагают установить на уровне не более 35% для аудиовизуальных медиа и 5% для печатных медиа.

Кроме отечественных, как говорят в комитете, есть предложение обсудить влияние будущего закона "О медиа" на международные и иностранные СМИ и мультимедийные платформы. Их планируют обязать выпускать не менее 30% контента на украинском языке, а также транслировать продукт отечественного производства.

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Замглавы комитета, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев сосредоточил внимание присутствующих на том, что концепция законопроекта предусматривает противодействие влиянию Российской Федерации на отечественное информационное пространство. В частности гражданам, юрлицам и компаниям, где граждане или юрлица из РФ являются акционерами или бенефициарами, будет запрещено быть владельцами или совладельцами медиа в Украине. Кроме россиян этого не смогут сделать чиновники или основаные ими юрлица, государственные органы и компании с непрозрачной структурой собственности. Исключением для второго случая станет НСТУ и телеканал "Рада".

Инициатива для законопроекта "О медиа" также водит более жесткую отчетность для СМИ и предлагает обязать самих собственников изданий страховать журналистов от возможных рисков их деятельности.

Отдельно также на рассмотрение комитета выносилась идея Александра Ткаченко о введении системы "финансовый fair play". Она предусматривает введение санкций против неприбыльных медиа, которые, как считает Ткаченко, поможет вывести СМИ из под контроля политиков и крупного бизнеса.

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Изменения также могут коснуться и Нацсовета по теле и радиовещанию. Его полномочия расширят и попытаются сделать максимально независимым от политической конъюнктуры.

Сами же журналисты, как отмечают авторы инициативы, получат большую защищенность, бесплатную правовую помощь и возможность получения госохраны в случае угрозы их жизни. Также предлагается внести изменения в Криминально-процесуальный кодекс и ввести уголовную ответственность за вмешательство в работу журналиста или его подкуп с целью распространения недостоверной информации.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.

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Верховная Рада, Законопроект, СМИ.
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