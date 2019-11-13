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Среда, 13.11.2019
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"Перейдены все красные линии": Тимошенко объявила о переходе в оппозицию (Видео)

"Перейдены все красные линии": Тимошенко объявила о переходе в оппозицию (Видео)
16:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Фракция "Батькивщина" перешла в оппозицию.

Фракция "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к власти, заявляет ее лидер Юлия Тимошенко.

"Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности", - сказала Тимошенко на брифинге в среду в Киеве.

Она подчеркнула, что "Батькивщина" не поддерживает распродажу земли, приватизацию стратегических объектов и остается на стороне народа.

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Соответствующее решение на заседании Верховной Рады 13 ноября поддержали 240 народных депутатов.

Верховная Рада начала рассмотрение "земельных" законопроектов (Видео)

Инициатором законопроекту № 2178 был Кабинет министров. Нардепы подали 10 альтернативных проектов закона. Заседание началось с задержкой, так как депутаты от "Батькивщины" и "Оппозиционного платформы - За жизнь" блокировали президиум и трибуну.

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Верховная Рада, Юлия Тимошенко, Рынок земли, Батькивщина.
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