"Перейдены все красные линии": Тимошенко объявила о переходе в оппозицию (Видео)

Фракция "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к власти, заявляет ее лидер Юлия Тимошенко.
"Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности", - сказала Тимошенко на брифинге в среду в Киеве.
Она подчеркнула, что "Батькивщина" не поддерживает распродажу земли, приватизацию стратегических объектов и остается на стороне народа.
Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.
Соответствующее решение на заседании Верховной Рады 13 ноября поддержали 240 народных депутатов.
Инициатором законопроекту № 2178 был Кабинет министров. Нардепы подали 10 альтернативных проектов закона. Заседание началось с задержкой, так как депутаты от "Батькивщины" и "Оппозиционного платформы - За жизнь" блокировали президиум и трибуну.