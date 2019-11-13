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Среда, 13.11.2019
Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении
Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении
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Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении

Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении
15:31 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли.

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Соответствующее решение на заседании Верховной Рады 13 ноября поддержали 240 народных депутатов.

Инициатором законопроекту № 2178 был Кабинет министров. Нардепы подали 10 альтернативных проектов закона. Заседание началось с задержкой, так как депутаты от "Батькивщины" и "Оппозиционного платформы - За жизнь" блокировали президиум и трибуну.

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Министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову пришлось представлять правительственный проект закона под крики "Позор!" и в окружении противников.

Как сообщалось, группа депутатов из фракции "Слуга народа", в числе которой глава профильного комитета Николай Сольский, зарегистрировала 10 октября в Раде альтернативный правительственному законопроект №2178-10, согласно которому приобретать сельхозземли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство.

Документом до 1 января 2024 года вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время данная норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированные в Украине свыше трех лет.

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В то же время документом предлагается лишить права на покупку земли физ- и юрлиц, иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях. Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на землю сельхозназначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения.

Совокупная площадь сельхозземель, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной объединенной территориальной общины не должна превышать 35% земель такой общины, в пределах одной области - 8% земель, в пределах Украины - 0,5% земель, указано в законопроекте.

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Документ закрепляет преимущественное право арендатора на покупку земельного участка, при условии продажи участка и если арендатор платит цену, по которой участок продается, а в случае продажи на аукционе - если его предложение равно предложению, которое является наибольшим.

Законопроектом предлагается установить минимальную стартовую цену продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки. Также обеспечивается право граждан на выкуп земучастков для ведения фермерского хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения с возможностью рассрочки платежа до 5 лет по цене, равной НДО таких участков.

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Помимо этого, для получения данных об общей площади земельных участков сельхозназначения в собственности одного лица и связанных лиц программное обеспечение Государственного реестра прав должно обеспечивать информационное взаимодействие с Госреестром имущественных прав, Государственным земельным кадастром, Единым госреестром юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований и Госреестром актов гражданского состояния.

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Верховная Рада, Рынок земли, Земля, Кабмин.
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